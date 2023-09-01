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心煩意亂睡不著？讀讀蔡康永金句「8條金句」　讓人豁然開朗

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▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

▲蔡康永字字金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活壓力大，或許是工作還是愛情卡關，讓人心煩意亂睡不著，這時候不妨讀讀蔡康永的金句，言簡意賅的文字往往讓你瞬間豁然開朗。

#「等我先把錢賺夠」這七個字裡面，有兩個字是巨大陷阱，會把一生都陷進去。
哪兩個字？就是「等」和「夠」字。先有了要等到夠的打算，那就永遠等不到夠的時候，定一個具體金額，金額達到，就改變生活方式。


#我們羨慕的，往往是那些敲鑼打鼓、張燈結綵，看起來美好的事。那些可能不是真正美好的事，真正美好的事，通常會安靜得多。

▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

#覺得自己很可笑或很可憐，接下來就要瞧不起自己嗎？不，能夠覺得自己可笑或可憐，就是覺察自己的開始，就是改變的開始。

#這麼多事，本來就沒有答案，你一定要個答案，就會得到假的答案，騙子等的就是堅持要被騙的人。

#有人覺得熟了就不必太禮貌，我建議再熟還是要保持禮貌，比較不會漸漸把對方做的都當成理所當然。「謝謝」不只是向對方表達，主要是給自己提醒。

▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

#人生沒有值得或不值得。如果想要人生值得、那我們得自己去讓人生變值得。人生可不會自動變成值得的。

#聰明的人不一定能過到好日子，但聰明的人會找到比較好的方法，去面對壞日子。聰明最好是拿來減少痛苦，而不是增加。

#人死之前，最捨不得的、最抱憾的，都是人，而不是東西。想到這點，可以暫時不對那些東西魂牽夢縈。

關鍵字：

蔡康永, 金句, 盤點, 人生, 正面

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