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星巴克9月用一方法「直接打5折」　路易莎推上午「天天第二杯半價」

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▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

▲星巴克9月用特定方式付款，可享50%點數回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

9月開始迎來下半年開學季，連鎖咖啡也有別往年祭出大幅度優惠，星巴克9月起使用icash Pay付款直接回饋一半點數，等同直接打5折，路易莎則看準早餐市場，續推8月份的「上午11前咖啡第二杯半價優惠」，且還有65元的超值活力早餐套餐，讓你9月一開始就能精神活力都滿滿。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

星巴克從9／1起至10／31期間，推出icash Pay付款指定優惠，活動期間內的「每周一、每周二」持icash Pay於星巴克消費，可享交易金額之50% OPEN POINT回饋，每月每戶回饋上限300點OPEN POINT（每月總贈點上限200萬點OPEN POINT）。且連使用icash Pay儲值星巴克隨行卡也適用喔。

此外，活動期間也加碼首次註冊icash Pay的民眾，在註冊當月使用首次註冊之icash Pay帳戶，於星巴克消費，就可享交易金額之50% OPEN POINT回饋，每月每戶回饋上限200點OPEN POINT。

▲路易莎早餐優惠。（圖／品牌提供）

▲路易莎9月起推早餐套餐，針對黑卡會員祭出天天第二杯半價。（圖／品牌提供）

路易莎從9月起，積極經營早餐市場，針對旗下黑卡會員，推出專屬優惠，上午11點前咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡）可享天天第二杯半價，而上午11點後點特定咖啡飲品再搭配一份蛋糕，蛋糕享有9折優惠。

而路易莎也推出早餐套餐，民眾至店可選擇奶油原味貝果、奶油風味吐司、磚壓麥香火腿起司三明治、法式鮪魚蔬菜三明治、法式培根蔬菜三明治搭配錫蘭紅茶，套餐價65元，黑卡會員還可選擇加1元升級美式咖啡。

關鍵字：

星巴克打5折, icash pay, 星巴克, 優惠, 路易莎, 第二杯半價

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