IKEA推「翻轉肉丸玩偶」只送不賣　鯊鯊秒變牛肉丸巨可愛

▲IKEA推翻轉肉丸玩偶集點活動，把人氣玩偶變成經典菜色牛肉丸。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

鯊鯊迷們注意囉！IKEA即起至10月底推出「翻轉肉丸玩偶」，將瑞典餐廳招牌的牛肉丸菜色「巨大化」，且把超受歡迎的招牌鯊鯊、小熊跟猩猩塞進丸子裡，在翻轉出來的過程還會出現不同的可愛片刻，還能掛在背包提袋上帶著走，讓你隨時捏捏翻轉好心情，只送不賣「到手攻略」一次看！

因應IKEA品牌第80周年，即日起到10／31推出翻轉肉丸玩偶集點送，消費者需要先加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡才可參加，在活動期間單筆消費滿149元，即可獲得1點，集滿10點即可隨機兌換一款超萌Q的IKEA翻轉肉丸玩偶，三種款式隨機贈送，數量有限送完為止。

該款設計採用雙面造型的翻轉設計，一面是放大版的IKEA瑞典肉丸，翻開後會出現經典玩偶的縮小版，當然少不了一直很火熱的品牌網紅鯊鯊，還有原本價格超甜、是許多小孩床伴的小熊，跟長長手臂可環抱給足安全感的猩猩，全部可收納在巨型肉丸裡的尺寸又萌又可愛，結合牛肉丸意象還附鑰匙圈，就是要讓你時時刻刻想起IKEA！

▲台北101周年慶紀念熊。（圖／台北101提供）

近期另一款受矚目的玩偶則是台北101紀念熊，今年適逢邁入101第20周年，也在即將開跑的周年慶期間推出「第20代NB聯名紀念熊」，穿上NB休閒帽與休閒上衣，搭配超可愛的鞋盒造型背帶，且小熊的鞋盒背帶其實是Air Pod保護套，也可以把自己心愛小物裝進去，腳底則繡上台北101與NB銀色字樣，富有紀念價值。

民眾在9／7至10／10周年慶期間單日累計消費滿5萬元，可兌換第20代NB聯名紀念熊，限量2,000隻（每位會員活動期間限兌換一隻）；NB GREY形象總店於8／31至10／10期間，單筆消費滿15,000元可兌換另一版本，每人限兌換一隻，限量300隻。

▲台北101周年慶紀念熊（紅帽），今年採實名制一個會員僅能索取一隻，限量2千個；NB GREY形象總店於8／31至10／10期間，單筆消費滿15,000元可兌換黑帽版本，每人限兌換一隻，限量300隻。



適逢台北101第二十周年，也特別在1樓信義長廊打造「熊歡歡 熊樂樂 20周年甜蜜屋」，民眾可在此看到從第1代到20代台北101紀念小熊齊聚一堂，每一代小熊都見證著台北101的成長與演變，引領觀者穿越歲月長河，屋內還與台北101的限定禮品店結合，最具代表性的紀念品不用上觀景台，都能直接買得到。