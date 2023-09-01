你近期有機會脫單嗎？4張圖片選出最直覺的一張超準

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

你最近的愛情運勢跟狀態如何？以下這四張圖片，可以幫你測出近期的感情狀態以及你本身的個性盲點，有些人甚至有好桃花出現，有機會脫離單身，快來看看是不是你。

Q：憑心裡第一直覺選出一張最有感應的圖片。

A.

你是一個有點叛逆的人，面對任何事情都不會想要按照對方的想法做事，感覺像是在逃避些什麼，但卻非常重視原則，最近感情會面臨一個停滯期，宛如原地踏步的感覺，但不用擔心，助燃劑即將會到來，將兩人感情慢慢升溫。

B.

你總是覺得一個人也可以過得很好，可是又難以壓抑內心的孤獨，在慢慢成長的過程中，有些人會走近、有些人會走遠，建議可以踏出舒適圈，多多去認識新的人，不要一直停留在原地，這樣是不會改變人際關係的，甚至有機會製造驚喜。

C.

你的個性比較容易胡思亂想，常常一遇到小事就會延伸很多想法，其實更好的方式是可以隨性、坦然一點，保持既有的熱情，心態穩定，會慢慢吸引到正向的人，已經有伴侶的人，建議先解決兩人之間存在的問題，再繼續推動感情，才會更順利，減少分歧。

D.

你是一個積極正面的人，在感情上近期會有不錯的桃花上門，可以讓自己增添滿滿魅力，可以幫助脫離單身，如果已經感情有歸屬，兩人的關係也會變得緊密，但不是充滿熱烈激情，而是那種平靜安穩的幸福感。