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亮・珠寶／男士夯手環選擇不少　疊戴更時髦

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▲▼中性手環 。（圖／公關照）

▲FRED經典Force 10手鍊款式豐富，疊戴更有型。（圖／翻攝FRED IG）

記者陳雅韻／台北報導

穿戴珠寶講求自由不設限，男士佩戴珠寶也成為日常的一部分，特別是中性風格手環備受青睞，無論是單個手環與腕錶疊搭，或是如南韓天團BTS成員Jimin一次戴上5個Tiffany Lock系列手環，都相當時髦，法國珠寶品牌FRED與卡地亞（Cartier）讓人能一眼認出的經典之作，也是熱門選擇。

▲▼中性手環 。（圖／公關照）

▲FRED Force 10大號白金鑽石手鍊配搭Riviera蔚藍鏈繩，316,200元。（圖／FRED提供）

FRED海洋風情編織手環
FRED從航海運動中獲得啟發，於1966年發表結合精鋼絞索繩纜與K金鍊扣的Force 10系列手環，成為品牌最具標誌性的設計，多彩的環圈與不同材質或鑲嵌寶石的鍊扣，可隨心組合出千百種的豐富款式，近期更以蔚藍海洋為主題，推出如白色浪花的白鑽漸層至深海的藍寶石款，或是於鍊扣鑲藍色托帕石、帕拉伊巴碧璽，再搭配Riviera蔚藍鏈繩，讓人想起蔚藍海。

▲▼中性手環 。（圖／公關照）

▲FRED Force 10大號白金藍色托帕石手鍊，245,900元。

Tiffany Lock個性鎖手環
Tiffany中性風格珠寶大獲成功，今年新作Lock系列發想自1883年鎖頭作品，特別是手環一推出便受時尚潮人追捧，擔任代言人的BTS成員Jimin上陣示範摩登穿搭，一次戴上5個Tiffany Lock系列手環，分別有半鑲鑽、全鑽等不同款式，鎖住眾人目光。

▲▼中性手環 。（圖／公關照）

▲BTS防彈少年團成員Jimin佩戴5個Tiffany Lock系列手環。（圖／Tiffany提供）

▲▼中性手環 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock 18K白金鑲鑽手環，510,000元。

Cartier釘子手環經典不敗
卡地亞擅長將平凡之物幻化為精巧珠寶，70年代紐約問世的螺絲圖騰的LOVE手環、釘子造型的Juste un Clou手環都是代表作，是不少男士貼身佩戴的首飾，與腕錶疊戴也別具個性。

▲▼中性手環 。（圖／公關照）

▲卡地亞Juste un Clou手環，255,000元。（圖／卡地亞提供）

關鍵字：

FRED, Cartier, 卡地亞, Tiffany

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