Vernon帥臉加持、Nigo驚喜客串！KENZO在大阪和京都取景打造實用衣櫥

記者鮑璿安／台北報導

日本設計師高田賢三創立的KENZO由日本潮流大神Nigo接管藝術總監後，引領品牌走向潮流與傳統文化交融的全新境界，當然也少不了星光加持，最新2023 秋冬系列形象照中，不僅邀請全球品牌大使韓團SEVENTEEN 混血成員Vernon演繹，Nigo本人也客串其中，驚喜不斷。

Nigo設計語彙中帶有很強烈的日本文化，本次秋冬系列於大阪和京都拍攝，由日本知名攝影師北島敬三(Keizo Kitajima)掌鏡，Nigo身著2023秋冬系列標誌性的Dazzle系列的條紋團套裝驚喜出鏡，在京都的涉成園下棋，Dazzle的條紋設計圖案靈感則是來自創始人高田賢三20世紀80年代的作品。

▲Vernon首度登上KENZO形象廣告。（圖／品牌提供）

▲在大阪和京都取景的想法，從設計2023秋冬系列時就已經誕生。（圖／品牌提供）

本季可概括為一場橫跨傳統與現代服裝解構的風格對話，擁抱西方服裝文化，彼此相互交融，Vernon以丹寧質感的翻領襯衫搭配寬褲，這是他首次出鏡KENZO的廣告，光是自在坐在鏡頭前，自然就是矚目焦點了。模特兒身穿日本和服與正宗美國工作服的結合體， 也可見60年代錐形褲、迷你短裙的影子，融合品牌檔案鮮艷配色印花以及格紋傳遞現代感，打造跨越文化、時代和風格的實用衣櫥。

此外，韓團BLACKPINK成員Jennie以及BTS 成員柾國（Jung Kook）出鏡Calvin Klein 2023全新秋季形象廣告，由 Inez 及 Vinoodh 掌鏡的廣告中，兩人詮釋了彼此與Calvin Klein的風格匹配度，Jennie演繹成套的蕾絲內衣單品，超性感的擺拍方式，傳遞極致貼膚的感受；穿上品牌經典牛仔褲單品則風格一轉，她一頭濕髮向後梳，在魅惑的粗眼線加持下，將性感和率性合二為一。柾國以秋冬系列的牛仔褲單品，簡單搭配背心、毛絨外套，在黑白鏡頭下展現當代時髦態度，呼應品牌本季簡約、現代和性感的設計元素。





▲柾國也成為Calvin Klein代言人 。（圖／品牌提供）

▲Jennie呈現帥氣性感的丹寧搭配 。（圖／品牌提供）