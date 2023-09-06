突破防曬技術天花板！AQUAMAX防曬乳榮獲「國際綠色美妝大賞」金獎

▲AQUAMAX高效防曬乳首度參加英國全球綠色美妝大獎，即榮獲SPF50最佳綠色防曬金獎。（圖／業者提供，下同）



消費中心／綜合報導

喜愛運動、求新求變，關注世界綠色潮流的人注意！來自美國加州的專業隱形眼鏡與美肌保養品牌「AQUAMAX」，該品牌的「3D水極光高效防曬乳」其獨家技術及市售唯一「單一物理性防曬成分」配方、高親膚性又不泛白的卓越防曬表現，今年首度參加英國全球綠色美妝大獎（GLOBAL GREEN BEAUTY AWARDS 2023），即榮獲SPF50最佳綠色防曬金獎，此外AQUAMAX格外重視個人價值並致力於推廣「One and Only」的理念，希望消費者能喜歡讓自己動起來，而且就算運動時也要自在好看。

突破防曬技術天花板！「二氧化鈦」單一配方成AQUAMAX獲獎關鍵

▲AQUAMAX 3D水極光高效防曬乳採用獨創物理性防曬配方，成分單純、質地溫和且清爽不黏膩，為使用者在戶外運動期間啟動紫外線防護罩。



針對戶外運動愛好者防曬需求所設計的「AQUAMAX 3D水極光高效防曬乳」採用獨創物理性防曬配方，成分單純、質地溫和且清爽不黏膩，為使用者在戶外運動期間啟動紫外線防護罩，不必擔心肌膚曬傷，具SPF50防曬係數並通過SGS高係數防曬測試，並符合帛琉、夏威夷等國際海洋友善規範，且超親膚不泛白的質地還有自動潤色效果，打造超自然的偽素顏極光美肌，即使平時上班或逛街採買也都好用。

「AQUAMAX 3D水極光高效防曬乳」是由和碩晶碩集團生醫關係企業美彤國際股份有限公司開發，此次憑藉其獨家技術及卓越防曬表現在英國全球綠色美妝大獎中脫穎而出。AQUAMAX掌握關鍵技術，將二氧化鈦經特殊表面處理成較小的分子，塗擦時可覆蓋的表面積較大且容易推勻附著，使光散射作用更完整而達到更好的防曬效果，此舉不僅突破防曬技術天花板，也是目前坊間唯一的單方二氧化鈦防曬乳，為路跑、單車、游泳等戶外運動愛好者提供自然舒適的絕佳防曬效果，同時落實海洋友善理念，因此在2023全球綠色美妝大獎中獲得金獎肯定。

▲與知名鐵人三項CHANLLENGE TAIWAN聯名的「AQUAMAX極速凍感防曬噴霧」豔陽下適時補充噴灑，沁涼防曬保濕一次到位。

此外，若有長期於戶外從事運動、逛街、工作等需求，與知名鐵人三項CHANLLENGE TAIWAN聯名的「AQUAMAX極速凍感防曬噴霧」使用便利性高，含維他命C、金盞花、橄欖葉、海藻等天然植物成分，一噴瞬間降溫且不刺鼻、不黏膩，陸續獲得許多運動員口碑好評，豔陽下適時補充噴灑，沁涼防曬保濕一次到位，全面啟動抗曬計畫。

活力、自信 獨一無二的你就是Aquamaxer！

▲AQUAMAX 3D水極光高效防曬乳具高親膚性不泛白，是目前坊間唯一單方二氧化鈦防曬乳。

AQUAMAX來自充滿陽光活力與創意的美國加州，品牌特色在於活力時尚，強調每個人都是獨一無二的存在。AQUAMAX蘊含水的意象，象徵鎖水、保濕，將水潤保濕的概念延伸至肌膚保養，特別鎖定活力、熱情、喜愛運動的消費者，為其打造貼近生活需求的美容保養品。

此外，AQUAMAX已連續兩年贊助台灣著名的鐵人三項CHALLENGE TAIWAN活動，陪伴運動愛好者享受運動時光、比賽過程，期望使用者保持獨特的視角，自信地面對世界，人人都是「Aquamaxer」。

品牌說明，有鑑於品牌愛好者對於戶外活動的熱愛與生態環境的高度關注，特別採用環保包材友善環境。使用大豆油墨印刷及易回收材料，同時持續開發能抵禦PM2.5及環境傷害的產品，溫和修護肌膚，陪伴消費者在日常生活和運動場合展現自信。

▲為慶祝榮獲2023全球綠色美妝大賞金獎，AQUAMAX 3D水極光高效防曬乳推出優惠價。

為慶祝AQUAMAX 3D水極光高效防曬乳榮獲2023全球綠色美妝大賞金獎的榮耀與喜悅，品牌推出限時優惠活動，凡購買高效防曬乳、CT防曬噴霧可享單品7折、高效防曬乳+CT防曬噴霧組合優惠價799元，實體通路FORIMART門市也同步推出特惠加購價，可把握機會入手。

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