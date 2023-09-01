百年靈台北101限量錶「紫氣東來」　藏家還沒看本尊先訂4只

▲百年靈Navitimer B01 Chronograph 43 Taipei 101限量錶，600,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）進駐台北101購物中心開設全台首間專賣店1周年，台北101同時歡慶20周年，因此歷經9個月溝通、製作，今發表全球限量10只的Navitimer B01台北101二十周年限量腕錶，以紫氣東來、雙喜臨門為設計靈感，打造此系列首款紫色面盤腕錶，台灣收藏家尚未看到實體錶，已下訂4只錶，足見特殊限量款的魅力無窮。

▲百年靈於台北101購物中心1樓設置快閃店，展出Navitimer系列腕錶。

百年靈創作的Navitimer B01台北101二十周年紀念款限量腕錶，以標誌性的Navitimer航空計時腕錶為基礎，保留經典元素如飛行滑尺、刻度時標、3個計時小錶盤與凹槽錶圈，搭配品牌罕見的紫色面盤，呼應帶來財富與好運的吉祥寓意「紫氣東來」，配上18K紅金材質，更顯貴氣；透明錶背顯露具70小時動力儲存的B01自製機芯，18K紅金外圈則鐫刻「TAIPEI 101 EDITION」字樣與限量編號，彰顯紀念意義。





▲百年靈Navitimer B01 Chronograph 43 Taipei 101限量錶搭配品牌罕見的紫色面盤，靈感來自成語「紫氣東來」。





▲百年靈Navitimer B01 Chronograph 43 Taipei 101限量錶的錶背，鐫刻「TAIPEI 101 EDITION」字樣與限量編號。

IWC飛行錶也赫赫有名，最新力作是與美國海軍中隊合作的飛行員自動腕錶41「Black Aces」特別版，此黑色氧化鋯陶瓷材質腕錶的最大亮點是白色面盤為全夜光設計，因為由Super-LumiNova®實心面盤組成，在黑暗中會發出明亮的綠色光芒；搭載自製32100型機芯，動力儲存72小時，錶款僅在官網獨家發售。





▲IWC飛行員自動腕錶41「Black Aces」特別版的亮點是配備全夜光白色錶盤，215,000元。（圖／IWC提供）