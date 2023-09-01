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美妝聯名可愛爆擊！「Bunny化妝包、Pingu吸管」 花錢也買不到

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▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲美妝聯名贈品越來越吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝保養吹起一股可愛風，不少品牌分別和卡通人物聯名，消費滿額即贈限量商品，用錢還買不到！

▲▼美妝聯名可愛報擊。（圖／記者品牌提供）

▲可愛形象圖片讓人一秒融化。

d program敏感話題正式加入環保永續行列，特別攜手超萌卡通「Pingu」--來自南極洲的企鵝與他的親朋好友們，提倡保養品也要減塑減碳的理念。

▲▼美妝聯名可愛報擊。（圖／記者品牌提供）

▲補充包裝不僅幫你省荷包，同時更能響應環保。

一口氣推出明星產品「美肌益生保養系列」與「保濕修護霜」的補充包裝。不僅使瓶罐可重複利用，更減少垃圾產生與製程耗材浪費，像是「美肌益生保養系列」補充包可達87%減碳減塑，保濕修護霜則達90%。

▲▼美妝聯名可愛報擊。（圖／記者品牌提供）

▲超可愛的Esther Bunny擄獲不少少女的心。

媚比琳一同與南韓超人氣角色Esther Bunny帶來讓人粉紅爆擊的聯名贈品！艾絲樂小兔化身為Sky High限定的粉紅絨毛化妝包，期間內消費眼彩類商品滿額，即可把超軟萌的粉紅小兔帶回家！

全新飛天翹睫毛底膏輕輕一刷，刷出質感透明黑色，比起透明底膏更能刷出超自然存在感，輕鬆為原生睫毛打底，十分適合喜歡自然妝感的你。

▲▼美妝聯名可愛報擊。（圖／記者品牌提供）

▲魅尚萱聯手泡泡先生推出限量禮盒。

魅尚萱則與擄獲無數大人小孩芳心的泡泡先生Barbapapa，聯手推出兩款聯名限量精油禮盒－「完美精油X泡泡先生」、「玫瑰精油X泡泡先生」。

內含去年底全新升級、韓妞瘋搶的稻草髮救星－完美修護護髮精油系列，夢幻可愛的禮盒設計，附贈獨家聯名泡泡先生洗臉髮帶，毛茸茸的珊瑚絨材質觸感搭配可愛蝴蝶結造型，帶給女孩們秋冬居家養髮最療癒的享受時光。

關鍵字：

限量, 聯名, 美妝

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