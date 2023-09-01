LV招牌Tambour錶內外翻新　更纖薄展優雅休閒風

▲LV Tambour灰色面盤精鋼錶，600,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）2002年問世的Tambour腕錶今年全面翻新，高辨識度的凸面錶殼走入歷史，改以更纖薄的姿態亮相，呈現錶徑40 mm，厚8.3 mm的中性風錶殼，錶殼的弧形側面則裝飾12個 LOUIS VUITTON立體字母，配上一體成形且符合人體工學的鍊帶，展現休閒優雅的風格，精鋼錶有銀灰色與深藍色面盤款式，並推出百萬級的黃K金或玫瑰金鍊帶錶可供選擇。







▲LV Tambour精鋼錶另有藍色面盤款式，600,000元。

新款LV Tambour腕錶的機芯也經過悉心打造，搭載由La Fabrique du Temps Louis Vuitton製錶工坊設計的新款LFT023自動機芯，是首款體現品牌符號的專有自動三指針機芯，包括Monogram Flower鏤空圖案發條盒蓋、飾有重複風格化 LV圖案的微型自動盤等，提供50小時動力儲存，其精準度也經過日內瓦精密計時天文台（Geneva Chronometric Observatory）認證符合ISO 3159及其在計時精度方面的嚴格標準，每日誤差-4秒至+6秒。





▲LV Tambour 18K玫瑰錶，1,690,000元。

優雅運動風錶款當紅，愛馬仕（Hermès）於2021年發表的Hermès H08系列即深受錶迷喜愛，別具特色的原創字體及圓形錶盤置於邊緣柔和的方形錶中，讓所有銳角與曲線都融為一體，今年新增玫瑰金搭配鈦金屬的款式，雙色對錶更吸睛。





▲結合鈦金屬與玫瑰金材質的Hermès H08 腕錶。（圖／愛馬仕提供，以下同）