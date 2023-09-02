《假面女郎》Nana林珍娜現實根本反差正妹　IG百變穿搭風格太辣眼

文／美人圈

Netflix最新韓劇《假面女郎》自預告釋出就掀起高度熱議，而日前播出也沒讓人失望，反轉刺激的驚悚劇情加上神還原漫畫的選角，立刻衝上台灣區熱門觀看第一！其中飾演整形後煥然一新「金貌美」的Nana林珍娜更是人氣狂飆，過去曾兩度被評選為「世界最美臉孔」第一名的她，絕世容顏配上不科學九頭身好比例，就連女孩都會忍不住想多看幾眼。

▲Nana林珍娜飾演整形後的金貌美。（圖／IG@netflixkr）

Nana林珍娜雖然在劇中散發出美艷性感的氛圍，但其實下戲後的她根本是位超反差正妹，不僅個性刺青布滿全身，就連IG曝光的穿搭風格都很多變！今番編輯也整理出Nana林珍娜教科書級的穿搭，一起來看看吧。

▲Nana林珍娜私服風格。（圖／IG@jin_a_nana，下同）

《假面女郎》Nana林珍娜私服穿搭

1：Sporty型格運動風

寬鬆棉褲如今也成為衣櫃的Hot item，除了像Nana林珍娜直接以成套運動套裝搭配跳色球鞋外，亦可外搭西裝外套，衝突感的單品意外撞出搶眼新風格，且大大削弱運動服本身過於休閒的感覺。此外，利用短版上衣露出纖細小蠻腰，下身再搭配螢光色棉褲和中筒長靴的撞色穿搭也同樣出彩，直接營造出毫不費力的時髦感。

2：Barbiecore芭比粉風

時下最夯的「Barbiecore」芭比粉風潮，身為走在流行尖端的Nana林珍娜當然也率先跟上！對付這種不好駕馭的粉色單品，Nana林珍娜穿搭就很適合作為女孩的日常範本。最簡單又不踩雷的方式自然是以One Tone打扮亮相，更進階一點則能利用不同色調的粉色去帶出層次感！當然，Nana也會融合白色、咖啡色等飽和度低的配色去平衡穿搭，同時藉由芭比粉去拉高整體造型的份量。

3：街頭潮流風

Nana林珍娜私下是出了名的女鞋頭代表，為了凸顯腳上球鞋，她也常以較為街頭潮流風的打扮出鏡！Oversized帽T、大尺寸T恤等都是她的最愛，隨意搭配基本款牛仔褲以及一雙高筒Jordan就很有態度。建議女孩可以適時地學Nana林珍娜用個性粗項鍊或是墨鏡點綴就能輕鬆帶出灑脫的酷女孩形象。

4：古著少女風

不少韓國女星如泫雅、Nana林珍娜等都風靡利用復古味十足的Vintage古著單品去混搭出獨特新風格！像Nana愛不釋手的鉤針帽也是今夏必備的配件之一，或是利用不同印花圖騰拼接出的背心同樣吸睛，下身搭配西部牛仔靴慵懶隨意感瞬間到位。

5：率性休閒風

經典百搭的丹寧牛仔褲絕對是Nana林珍娜私服出鏡率最高的單品，尤其是微寬鬆的直筒牛仔褲更是她的最愛！基本上牛仔褲配上任何單品好比：襯衫、西裝外套等都不會NG，是妥妥的安全牌穿搭，但如果想要視覺看上去更高，可以學Nana林珍娜把衣服下擺紮進去，不僅可以修飾下身比例，看起來也會比較有精神。

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