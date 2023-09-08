微風廣場x微風南京「靚粉寵愛週年慶」精品滿1萬送1萬　10萬元機票花6千就到手

▲微風廣場x微風南京2023年週年慶靚粉登場。（圖／微風提供）

時尚中心／綜合報導

最時尚的百貨微風廣場、微風南京將在9／14啟動週年慶！不但有各業種滿額回饋之外，還祭出前六日聯名卡加碼、會員神秘回饋，且消費滿6,000元即可抽10萬元機票、雲品住宿券，更帥的是今年還與英國時尚品牌ALLSAINTS聯名，使用其品牌特色的迷彩印花，打造出微風獨家限定戶外野餐商品會員禮，讓你週年慶買一圈立即升級精品時尚咖，回饋賺滿還能出國玩！

▲微風獨家BVLGARI Serpentine Vertical Tote鑽石星塵黑色珍珠魚皮托特包，約288,700元。



▲獨家Boucheron高級珠寶耳環，白金材質鑲嵌鑽石、祖母綠寶石、白水晶、黑縞瑪瑙，價格店洽。

滿額回饋不手軟，花大筆就趁週年慶

微風廣場9／14至10／2期間珠寶手錶單筆滿3萬元送15000點（價值1,500元）；國際精品單筆滿1萬元送1萬點（價值1,000元）；流行名品、飾品單筆滿5,000元送5000點（價值500元）；化妝品、女鞋單筆滿3,000元送3000點（價值300元）。

微風南京指定品牌單筆滿1萬元送5000點（價值500元）；全館消費（微風超市、餐飲、部分品牌除外）單筆滿3,000元送3000點（價值300元）。

聯名卡加碼、會員神秘禮拿滿滿

9／14至9／19首六日期間，還針對微風聯名卡友加碼，消費者使用微風聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，微風廣場包括化妝品／女鞋消費3,000元、流行名品消費5,000元、國際精品消費滿1萬元、珠寶鐘錶消費滿3萬元，即再加贈1000點（價值100元）。微風南京指定品牌消費滿1萬元、全館消費滿3,000元，再加贈1000點（價值100元）。

▲微風廣場S.T. Dupont PICASSO畢卡索系列限量筆具蒐藏組，Line D鋼珠筆及鋼筆筆尖，黑色天然漆及鈀金潤飾，附皮革記事本，售價68,800元。

微風寵愛積點禮遇會員也推「獨家神秘獻禮」，會員只要憑Breeze Rewards發出的簡訊及獨家電子報，在9／14至10／2期間於微風廣場、微風南京消費，星辰卡會員單筆消費達3,000元以上，贈會員點數1800點（價值180元）；鑽石卡與琉金卡會員於微風廣場單筆消費達15萬元，加贈15萬點（價值15,000元）、單筆消費達30萬元贈24萬點（價值24,000元）。微風南京單筆消費達5萬元，贈35000點（價值3,500元）、單筆消費達10萬元贈75000點（價值7,500元）。

▲寬庭獨賣SIMMONS Beautyrest Black Ultimate Crown 皇冠 (含下墊整組/182 x 212 cm) ，推薦價 488,000 元，贈 Beautyrest HeiQ Pure頂級牡丹絲蠶絲被。

▲寬庭微風獨家商品，波麗露義大利GIZA埃及超長纖細棉600TC I 蕾絲寢飾 ，豪華雙人10件式，原價97,170元，週慶價49,800元。



ALLSAINTS獨家卡友禮又帥又時尚

而一向主打時尚風格的微風廣場，今年卡友禮也絕對不落人後，以生活美學角度與英國品牌ALLSAINTS合作，使用ALLSAINTS特色迷彩印花，打造出微風獨家限定戶外野餐商品會員禮，外面絕對有錢也買不到！

9／20至10／2期間，於各館內累積消費滿6,000元（聯名卡友消費滿5,000元），即可兌換ALLSAINTS野餐提袋；累積消費滿18,000元（微風聯名卡友16,000元）贈ALLSAINTS野餐墊，各限量800份。

▲(獨家)歐舒丹蠟菊保濕封存組-光萃肌活露30ml+蠟菊精華彈力機能乳75ml，原價5,450元，特價4,080元；sabon新品死海鹽頭皮磨砂膏（沁心薄荷/舒緩薰衣草/賦活天竺葵)，推薦價980元/90g、1,980元/300g。

10萬元電子機票任你飛，微風廣場再加碼雲品住宿券

回饋、加碼加上時尚卡友禮之外，於微風廣場、微風南京單日消費滿6,000元，還可參加「幸運好禮大賞」，有機會抽中價值10萬的長榮航空電子交換機票，微風廣場再加碼抽價值超過3萬的雲品溫泉酒店住宿券，買越多抽獎機會越多，週年慶爽賺回饋還能免費出國玩。

新櫃登場，有吃有玩樂生活

囊括精品、生活、餐飲、娛樂等多元品牌陣容的微風，在本次週年慶也有新櫃登場，週年慶期間VALENTINO高級訂製禮服將於微風廣場獨家展出、引進YohjiYamamoto山本耀司全台首間品牌複合店、台灣首間美國男裝設計師品牌john varvatos。微風南京1F進駐以居家、個人生活用品主打天然有機、傳統技術的「南法香頌」，一走進店內就能感受南法平實、純淨的生活概念，實踐當代生活儀式感； B2F也進駐知名足體養生養生品牌「指舞春秋」，以及以古法精選食材為名的「進發家」手搖茶，都能讓消費者馬上紓解逛街疲勞，掌握最完整的微風首波週年慶！

此外，B2F並有「Solema」健康新飲食進駐，強調以低GI餐點為基礎，提供多種選擇，讓人們在繁忙的生活中輕鬆選擇健康的飲食方式，有健康生活餐、風味餐、蔬食捲餅套餐，特色湯頭低卡小火鍋，下午茶小點心等，讓附近上班族也能體驗健康、享受生活。

▲（左）南法香頌玫瑰緊緻煥采油100ml+孕芽新生精華液30ml，原價6,760 元，特價4,880元；（右）南法香頌歐巴拉朵 2in1洗髮沐浴精1L 兩入，原價2,840元，特價1,899元，贈壓頭乙支。

▲足體養生會館-指舞春秋週慶活動：指定方案享平日75折、假日85折優惠。預約專線:02-2719-1199。

Breeze Super週年慶期間全面9折，超過800項以上商品促銷回饋，今年也特別與日本縣政府長野縣及滋賀縣合作，在Breeze Super及Breeze MEGA Studio舉辦日本雙城物產展，長野縣知事親自來台，帶來輕井澤名物-澤屋果醬，信州百年味噌以及當季長野三大葡萄品種。進駐品牌的25位社長也將抵台參與，其中東京車站第一名人氣便當，品牌社長更親自來台手作便當，就連日本也吃不到，限量供應，還有首次登台的人氣咖啡-丸山咖啡商品；滋賀縣則有日本最知名的近江牛名店帶來名肉並有近江牛料理會，琵琶湖知名香魚禮盒，另有週年慶限定組合、達人實演限定活動，微風超市透過不斷引進各地美食、食材，堅持提供最高品質、最齊全的商品，滿足消費大眾的需求與期待。

週年慶首六日也推餐飲優惠，包括內含炸豬排咖哩烏龍麵、炸天婦羅蟹棒的湯布院「豬排咖哩烏龍麵炸物套餐」，原價355元，特價320元，丸壽司內有天使紅蝦、花枝、干貝、比目魚、煮章魚、鰻魚、鮪魚、青魽、鮭魚、海鱺、赤貝、玉子燒握壽司的「壽套餐」，推薦價700元，ROSMARINO週年慶雙人餐則推出1,880元的推薦價，內有芝麻葉沙拉＋樵夫披薩＋蒜味火腿丁天使細麵＋經典提拉米蘇＋飲品兩杯。

▲ROSMARINO週年慶雙人餐，售價1,880元。