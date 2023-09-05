fb ig video ETtoday search mobile

5款顯白髮色推薦！「薰衣草奶茶棕」染完到褪色都超美、素顏也不病氣

>

文／美人圈

2023顯白髮色推薦！根據膚色不同，適合的顯白髮色也完全不同，適合黃肌的顯白髮色到白肌身上就變得很病氣，反之則超蠟黃，究竟該怎麼挑對最適合自己的顯白髮色，立刻往下看！

顯白髮色關鍵

1.了解「互補色」，找出命定顯白髮色

想要髮色顯白、素顏也好看，挑髮色的關鍵是「善用髮色跟膚色的互補色」！這是因為頭髮會包著我們整個臉，等於頭髮是大片的畫布，而我們的臉是畫布上的色塊，一瞬間就會看出髮色是否顯白？

▲顯白髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

此外，當光線照映在髮絲上的同時，髮色也會映在我們臉上，視覺上就會看出顯白或蠟黃，所以希望髮色顯白、素顏也好看，就必須把「顏色的互補色」考慮進來，只要選對，就能在視覺上達到校正，皮膚看起來就更加通透白皙、不蠟黃。

▲顯白髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍。（圖／IG@taeyeon_ss）

因此，以台灣的膚色來說，大致上的分法是：

膚色天生較為蒼白、較無氣色的人：更適合暖調、偏紅的髮色來增添氣色

膚色天生較偏黃、暗沉：更適合帶藍、紫等冷色調來校正

膚色天生泛紅的人：更適合帶綠的亞麻色、青灰色，能達到更好的修飾

▲顯白髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK LISA。（圖／IG@lalalalisa_m）

2.「明暗度」會影響顯白度

髮色的明暗度，也會影響肌膚的顯白程度！以膚色偏黃、偏黑為例，髮色明度越高越顯黑，因此想要顯白，就需要將髮色的明度調低，甚至帶點「霧面」質感的修飾效果更好。

▲顯白髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲髮色的明暗度會影響肌膚的顯白程度。（圖／IG@roses_are_rosie）

同理，膚色白皙的人，就非常能駕馭明度高的淺色髮，甚至能飄出精靈氣息！以肌膚白皙的太妍為例，同樣都是自然的棕色髮，左圖明度明顯再高一點、髮色再淺一些，更能將太妍的白皙膚色襯托出來！

▲顯白髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍棕色髮襯出白皙膚色。（圖／IG@taeyeon_ss）

綜合以上，挑選髮色需同時考慮到「互補色」＋「明暗度」！再以黃肌為例，已知藍、紫色調可修飾較黃的肌膚，但若藍色或紫色明度過高，就容易顯黑，因此藍黑色、霧灰藍等明度低的藍、紫色調就更加適合偏黃肌的人。

▲顯白髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲明度低的藍、紫色調就更適合偏黃肌。（圖／IG@wm_ohmygirl、@bomi_kk）

最後，以下推薦5款最不容易出錯、素顏也好看、不擔心蠟黃、不怕顯病氣的顯白髮色給大家！

顯白髮色推薦

1：黑茶色

比純黑更為耐看、百搭！黑茶色帶著些許的灰冷色調，讓深色髮也能有自然、輕盈的效果，且會使髮絲看起來具備透明感、髮質很好的感覺。也因這個髮色帶有「灰調」，故黃肌、易泛紅的肌膚都適合，屬於百搭率極高、不容易出錯的顯白髮色！

▲顯白髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲黑茶色百搭率極高。（圖／IG@anoom_moon）

2：焦糖奶茶色

偏暖調的焦糖奶茶色點播率也很高！屬於明亮的髮色，特別適合天生膚色較為蒼白、沒氣色的人，能將肌膚襯出通透明亮感！喜歡明亮感強烈的，則可將髮絲染成「光澤」多一點的；喜歡低調又顯氣色的，則可選擇「霧面」質感。

▲顯白髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲焦糖奶茶色（圖／IG@____nacki.____）

3：亞麻茶棕

溫柔帶有霧面質感的亞麻茶棕，染後立刻有仙氣！是一款屬於帶有綠色的冷色調髮色，更推薦給易偏紅的肌膚，即便褪色，也依舊能將膚色襯得漂亮。而一般黃肌建議帶妝會更美，因為亞麻中的綠色調會將素顏膚色的黃色引出來，所以素顏反而會有蠟黃感唷！

▲顯白髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲亞麻茶棕。（圖／IG@____nacki.____）

4：琥珀棕茶色

明亮柔美的輕盈髮色首選！琥珀棕髮色介於中間彩度，兼具淺色髮的輕盈感與深色髮的修飾效果，同時不偏離原生髮色太多，給人的感覺更為甜美，整體膚色色調偏冷的人，可以選這款！

▲顯白髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲琥珀棕髮色。（圖／IG@anoom_moon）

5：薰衣草奶茶棕

最後一款就是帶紫的薰衣草奶茶棕！絕對是一般黃肌的命定顯白髮色，素顏完全不怕蠟黃感，帶妝又顯得膚色乾淨，重點是褪色後也不跑黃，從染完到開始褪色都超美！

▲顯白髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲薰衣草奶茶棕。（圖／IG@ryo_hair）

延伸閱讀

明星染完也翻車！髮型師公認顯老髮色地雷、染錯髮色顯黑又顯老，加碼顯白顯嫩髮色推薦

如何讓染髮顏色持久不掉色？髮色維持保養秘訣曝，加碼護色洗髮精推薦

2023夏季淺髮色推薦！奶茶淺金、燕麥米棕顯嫩，氛圍感玫瑰粉棕太顯白，這款黃肌必染

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 髮色, 顯白, 髮型, 染髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

皮膚科醫師教「改善毛孔」2種保養法！水滴型毛孔首重抗老

皮膚科醫師教「改善毛孔」2種保養法！水滴型毛孔首重抗老

網友都喊準！選一個喜歡的腳印　精準測出你最近的身心狀態

網友都喊準！選一個喜歡的腳印　精準測出你最近的身心狀態

下個必搶it包！Gucci「巨大版馬銜鏈包」太吸睛　Kendall、Dua Lipa都搶揹

下個必搶it包！Gucci「巨大版馬銜鏈包」太吸睛　Kendall、Dua Lipa都搶揹

UNIQLO下半年話題聯名太好買！KAWS回歸、Chloé前設計師C系列百元收 營養師揭減肥要避開「6種NG食物」！　吃對6食物提升瘦身效率 adidas週年慶攻略「多巴胺穿搭」必收！芭比粉運動裝、話題鞋款跟上鮮艷熱潮 Moynat不退流行的梯形包Gabrielle！最優雅M字旋鈕、首推帆布材質必收 星巴克9／4起連續兩天點咖啡「多做一件事」　享買一送一 5款顯白髮色推薦！「薰衣草奶茶棕」染完到褪色都超美、素顏也不病氣 40歲韓志旼短髮超減齡　5款短髮範本可帥可甜跟著剪

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面