5款顯白髮色推薦！「薰衣草奶茶棕」染完到褪色都超美、素顏也不病氣

文／美人圈

2023顯白髮色推薦！根據膚色不同，適合的顯白髮色也完全不同，適合黃肌的顯白髮色到白肌身上就變得很病氣，反之則超蠟黃，究竟該怎麼挑對最適合自己的顯白髮色，立刻往下看！

顯白髮色關鍵

1.了解「互補色」，找出命定顯白髮色

想要髮色顯白、素顏也好看，挑髮色的關鍵是「善用髮色跟膚色的互補色」！這是因為頭髮會包著我們整個臉，等於頭髮是大片的畫布，而我們的臉是畫布上的色塊，一瞬間就會看出髮色是否顯白？

▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

此外，當光線照映在髮絲上的同時，髮色也會映在我們臉上，視覺上就會看出顯白或蠟黃，所以希望髮色顯白、素顏也好看，就必須把「顏色的互補色」考慮進來，只要選對，就能在視覺上達到校正，皮膚看起來就更加通透白皙、不蠟黃。

▲太妍。（圖／IG@taeyeon_ss）

因此，以台灣的膚色來說，大致上的分法是：

膚色天生較為蒼白、較無氣色的人：更適合暖調、偏紅的髮色來增添氣色

膚色天生較偏黃、暗沉：更適合帶藍、紫等冷色調來校正

膚色天生泛紅的人：更適合帶綠的亞麻色、青灰色，能達到更好的修飾

▲BLACKPINK LISA。（圖／IG@lalalalisa_m）

2.「明暗度」會影響顯白度

髮色的明暗度，也會影響肌膚的顯白程度！以膚色偏黃、偏黑為例，髮色明度越高越顯黑，因此想要顯白，就需要將髮色的明度調低，甚至帶點「霧面」質感的修飾效果更好。

▲髮色的明暗度會影響肌膚的顯白程度。（圖／IG@roses_are_rosie）

同理，膚色白皙的人，就非常能駕馭明度高的淺色髮，甚至能飄出精靈氣息！以肌膚白皙的太妍為例，同樣都是自然的棕色髮，左圖明度明顯再高一點、髮色再淺一些，更能將太妍的白皙膚色襯托出來！

▲太妍棕色髮襯出白皙膚色。（圖／IG@taeyeon_ss）

綜合以上，挑選髮色需同時考慮到「互補色」＋「明暗度」！再以黃肌為例，已知藍、紫色調可修飾較黃的肌膚，但若藍色或紫色明度過高，就容易顯黑，因此藍黑色、霧灰藍等明度低的藍、紫色調就更加適合偏黃肌的人。

▲明度低的藍、紫色調就更適合偏黃肌。（圖／IG@wm_ohmygirl、@bomi_kk）

最後，以下推薦5款最不容易出錯、素顏也好看、不擔心蠟黃、不怕顯病氣的顯白髮色給大家！

顯白髮色推薦

1：黑茶色

比純黑更為耐看、百搭！黑茶色帶著些許的灰冷色調，讓深色髮也能有自然、輕盈的效果，且會使髮絲看起來具備透明感、髮質很好的感覺。也因這個髮色帶有「灰調」，故黃肌、易泛紅的肌膚都適合，屬於百搭率極高、不容易出錯的顯白髮色！

▲黑茶色百搭率極高。（圖／IG@anoom_moon）

2：焦糖奶茶色

偏暖調的焦糖奶茶色點播率也很高！屬於明亮的髮色，特別適合天生膚色較為蒼白、沒氣色的人，能將肌膚襯出通透明亮感！喜歡明亮感強烈的，則可將髮絲染成「光澤」多一點的；喜歡低調又顯氣色的，則可選擇「霧面」質感。

▲焦糖奶茶色（圖／IG@____nacki.____）

3：亞麻茶棕

溫柔帶有霧面質感的亞麻茶棕，染後立刻有仙氣！是一款屬於帶有綠色的冷色調髮色，更推薦給易偏紅的肌膚，即便褪色，也依舊能將膚色襯得漂亮。而一般黃肌建議帶妝會更美，因為亞麻中的綠色調會將素顏膚色的黃色引出來，所以素顏反而會有蠟黃感唷！

▲亞麻茶棕。（圖／IG@____nacki.____）

4：琥珀棕茶色

明亮柔美的輕盈髮色首選！琥珀棕髮色介於中間彩度，兼具淺色髮的輕盈感與深色髮的修飾效果，同時不偏離原生髮色太多，給人的感覺更為甜美，整體膚色色調偏冷的人，可以選這款！

▲琥珀棕髮色。（圖／IG@anoom_moon）

5：薰衣草奶茶棕

最後一款就是帶紫的薰衣草奶茶棕！絕對是一般黃肌的命定顯白髮色，素顏完全不怕蠟黃感，帶妝又顯得膚色乾淨，重點是褪色後也不跑黃，從染完到開始褪色都超美！

▲薰衣草奶茶棕。（圖／IG@ryo_hair）

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