假日好去處！夢幻粉紅花車拍照玩封蠟、15分鐘手部按摩免費做

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

限定小物與可愛的快閃店總是吸引人潮聖或是擁有，以下就盤點多款近期一定要GET的好去處，出過就不會再有重複，當然要趕快揪親朋好友體驗起來。

＃艾杜紗 花癒美妝車

向來很懂得喚醒心中小女孩的艾杜紗推出全新的花癒美妝車活動，現場不僅有全產品可以試用，更有超夢幻的封蠟活動，在現場就可以製作專屬花卡，另外，只要掃描QR CODE就能夠擁有50元折假券，消費滿額就可以使用，現場所有程序都完成，前10名在Watashi+官方網站消費滿488元，再拿可愛花背帶，當然要拍好拍滿。

當然最必敗的絕對是被稱為零負評的「絕不失手眼線膠筆」，恰到好處的軟度使用起來可以描繪內眼線都不用擔心手抖，不僅夠顯色，也不容易暈染，是用過的人都會愛上的好物，而且不管是新手、老手都可以輕鬆好用的畫出絕美眼線，一定要收。

＃DARPHIN朵法 療癒巡迴車

來自法國的DARPHIN向來也以法式優雅保養為精髓，這次推出全台巡迴車，以明星商品「金緻再生奢光露」為主題，打造出全新的五感饗宴，絕美金球場景擁有滿滿畫面可以拍，打造出精緻奢華的貴婦生活，另外，現場也有五感專區，可以透過嗅吸、味覺等方向，品嚐療癒花植茶飲，只要打卡就能免費拿。

另外，朵法這次也引進最潮的人生四格拍貼機，只要在現場下載LINE官方限定貼圖，加入並綁定官方帳號，即可免費體驗乙次，與好友留下紀念，甚至還有15分鐘沉浸式五感手部護理，立刻感受來自法式的優雅護理氛圍。