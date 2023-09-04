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UNIQLO下半年話題聯名太好買！KAWS回歸、Chloé前設計師C系列百元收

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文／美人圈

作為爆款製造機的UNIQLO在2023下半年可謂是火力全開，近期公開的藝術家及設計師聯名合作系列全都燒得大家體無完膚，不論是賣到一件難求的KAWS聯名款，還是驚喜加盟的前Chloé、Givenchy頂級設計師Clare Waight Kelle打造的全新女裝系列「UNIQLO：C」，等等全都讓人心動不已！究竟UNIQLO近期有哪些必收話題聯名？趁著被搶購一空前，先把開賣時間和售價都筆記好啊！

UNIQLO 2023話題聯名

1、UNIQLO X KAWS

UNIQLO再度重磅宣佈攜手著名當代藝術大師KAWS推出全新UT系列與KAWS ARTBOOK書籍，並於9月8日正式開賣！全新UT系列囊括KAWS標誌性角色COMPANION和BFF（後者以鮮艷粉紅色呈現）、本次ARTBOOK封面，以及KAWS最為標誌性「XX」圖樣作為設計靈感。全系列UT與休閒上衣包含中性版型成人與童裝，讓全家大小都能沉浸在KAWS的世界中。為慶祝本次聯名，UNIQLO也精選全球各地的指標性店舖，以本次KAWS主題角色進行外牆窗貼裝飾，KAWS粉還不把握機會朝聖打卡。

▲UQ聯名（圖／翻攝自IG）

▲本次KAWS ARTBOOK藉由知名出版商費頓（Phaidon）出版，連同全新UT系列將在全球UNIQLO店舖與網路商店限量販售！（圖／UNIQLO，下同）

▲UQ聯名（圖／翻攝自IG）

▲（左至右）KAWS UT系列印花T恤（短袖） NT$590、KAWS UT系列休閒上衣（長袖）NT$1,290、KAWS UT系列休閒上衣（長袖）NT$590。

2、UNIQLO X Mame Kurogouchi 

2023秋冬聯名系列UNIQLO再次找來日本時尚設計師黑河內真衣子打造19款夢幻新品，作為此際的「最終合作」自然是每一款都別出心裁！沐浴在金色秋日陽光下輕輕搖曳的田野是本季的靈感來源，結合設計師獨到的細膩剪裁風格，打造共19款舒適又充滿感性的優雅單品，為女性增添自信與美麗。除了熱銷的無鋼圈內衣外，本季的透膚長洋裝與網眼連身內衣等全新品也必囤貨！全系列在9月1日於UNIQLO網路商店與7家指定店舖販售，其中精選4款於全台店舖販售，部分單品10月下旬上市，最低只要200元起，快把握最後機會擁有仙女級新品呀！

▲UQ聯名（圖／翻攝自IG）

3、UNIQLO X Clare Waight Keller「UNIQLO：C」

UNIQLO向來在挑選合作設計師眼光都非常獨到精準，這回直接找來讓所有時尚迷都集體尖叫的頂尖設計師Clare Waight Keller操刀全新女裝系列「UNIQLO：C」，消息一出就讓合作單品未開賣就引爆轟動！要知道Clare Waight Keller過去曾進入Chloé擔任設計師6年，並於2018年加入Givenchy，就連英國王子哈利與梅根大婚的婚紗都出自她手！而即將問世的UNIQLO：C聯名系列，Clare Waight Keller延續一貫的柔和風格、細緻的色彩運用及現代感十足的剪裁，再結合UNIQLO的舒適和實用性，多達34款服飾、鞋履和配件價錢均落在台幣300~5000元，甜甜價就能買到高品質設計師單品，9月15日正式開賣勢必會造成轟動。

▲UQ聯名（圖／翻攝自IG）

▲UQ聯名（圖／翻攝自IG）

▲（左至右）UNIQLO：C聯名雙面灰色大衣NT$4,990、聯名細摺拼色裙NT$1,990、聯名短靴NT$1,990、聯名弧形肩背包NT$990。

4、UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE

喜歡簡約洗鍊的美學風格服飾？那麼你肯定要把UNIQLO與法國傳奇超模伊內絲法桑琪自有品牌INES DE LA FRESSANGE打造的2023秋冬聯名系列收入購物清單！本季新品靈感取自於「民族傳說（Folklore）」，結合柔和輪廓和法式經典風情及考究細節，推出早秋衣櫃必備「質感襯衫、工裝丹寧、復古正裝、溫暖針織」四大款式及優雅配件打造多層次穿搭，讓你從初秋到冬天都展現自我之美。全系列已於8月25日在UNIQLO TAIPEI全球旗艦店與網路商店獨家販售，尤其是實穿度最高的透膚襯衫與雙面皮帶編輯大推一定要入手。

▲UQ聯名（圖／翻攝自IG）

5、UNIQLO X Roger Federer X JW ANDERSON

當UNIQLO碰上網壇傳奇羅傑費德勒（Roger Federer）與設計金童Jonathan Anderson所創立的JW Anderson會碰撞出什麼新火花？如此吸睛的三方合作想不注意到都難，結合時下流行的「網球風」，由JW Anderson設計的Roger Federer全新聯名系列不僅將運動服融入現代化的設計，多彩度的配色更是讓人看了心情Up，加上主打無性別剪裁，包括Polo shirt、毛衣、短褲、大衣、運動袋等單品不分男女穿都時髦有型！當然，聯名部分服裝還特別採用UNIQLO的Dry Ex 面料設計，確保夏天或是在運動場上穿都能保持無時無刻乾爽清涼，全新系列預計9月11日於UNIQLO網路商店和指定店點販售。

▲UQ聯名（圖／翻攝自IG）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, UNIQLO, KAWS, UNIQLO：C, Clare Waight Keller, JW ANDERSON, Roger Federer

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