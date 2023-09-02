LIFE・經典／百年南門市場華麗回歸　玻璃帷幕內外皆景10／7試營運

▲全新的南門市場，將在10／7對外見客。（圖／翻攝九典建築事務所官網，北市府新工處，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在2019年台北人跟舊的南門市場道別，今年10／7終於迎來全新南門市場回歸，在九典聯合事務所的操刀下，以方形玻璃拼接而成的立面建築，即將打開大門，讓在地民眾在有如百貨一般的新式建築中尋回台北舌尖中的老味道。

距離上次改建已有38年時間，在台北具有百年以上歷史的南門市場，基於原本建物已經老舊，加上北市府鑑定其建物未符合現行耐震規定，且混凝土氯離子含量偏高的因素，決定搭配萬大線共構而拆除重建，現已一舉變身為玻璃帷幕、窗明几淨具有穿透感的建築，以錯落的造型強調設計感，外型簡單乾淨一改傳統市場氛圍。

之前曾打造台北市立圖書館北投分館，受到國際肯定的九典聯合事務所，負責全新南門市場的設計，從官方公佈的設計圖中，跳層陽台成為建築特色，透明的大片玻璃帶入台北市景色，建築外的民眾也能清楚看見商場內部，產生融合。從目前已展開的實際立面來看，大片玻璃窗轉換成分割小塊的方形玻璃，其他基礎結構並跟設計圖並無二致。

與中正紀念堂捷運入口也設計共構，在地面層設計開放式的廣場，串連騎樓、地下樓呈現都市動線，不但讓民眾能流暢地通過、穿過與駐留，也可讓視覺更加熱鬧，聯通建築內與地下樓的商家，商業的共生模式也能更加緊密，捷運共構區域預計將在2025年啟用。

而跳層陽台在建築內部設計為共餐空間，不但可引入大片明亮光線，減少壓迫感，也符合市場內的商家需求，讓用餐品質有感提升，還能昭告街上人潮市場建築本質，與冰冷冷的大樓不同，新改變的南門市場，透過人潮的聚集與用餐的溫馨氣氛，塑造出熱鬧的商場環境。

新南門市場為地下5樓、地上12樓鋼骨鋼筋混凝土建築，總樓地板面積大約4.6萬平方公尺，南門市場部分為B2到2樓，3樓以上樓層由台北市政府相關機關進駐，在地下B1樓層則有與捷運萬大線、新店線之中正紀念堂站連通道，而回歸南門市場的254的攤商，總數不變，一般民眾熟悉的熟食點心老店，都會回到新的市場，建築內也有規劃用餐區與共餐陽台，讓老台北們回到新地方來吃一波吧！