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卡地亞選4市場銷售限量珠寶　台灣受寵亞洲唯一

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▲▼ Cartier 。（圖/公關照）

▲Cartier Libre系列Tressage珊瑚鑲鑽戒指，2,460,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶收藏家品味與實力都備受肯定，因此卡地亞（Cartier）全球限量作品Cartier Libre—Tressage創意珠寶系列，全球僅限4個市場販售，台灣被選為亞洲唯一。此系列呈現金和寶石等硬質材質猶如幻化為柔軟而扭轉的造型，大膽設計深受1933年起擔任品牌創意總監、被稱為「美洲豹女士」的貞杜桑（Jeanne Toussaint）影響，她主張作品尺寸加大，恣意展露美態，在當代新作完美體現。

▲▼ Cartier 。（圖/公關照）

▲Cartier Libre系列Tressage黑曜石鑲鑽戒指，1,330,000元。

▲▼ Cartier 。（圖/公關照）

▲Cartier Libre系列Tressage金珠戒指，379,000元。

卡地亞Cartier Libre—Tressage創意珠寶系列共有3種設計，各有戒指與手環款式，當中扭索狀的珊瑚與鑽石和K金編織而成的鍊條作品，配色組合傳承自貞杜桑，而看似扭索紋的設計其實是錯視，實際上是悉心組裝金屬元素搭配凸圓形珊瑚形成圖案，同樣纏繞效果也運用在黑曜石款式上，與白鑽形成強烈對比；貞杜桑時期大量採用的K金圓珠也在此系列大放異彩，運用尺寸各異的活動K金圓珠構成的大量珠串，再於金屬結構上逐一組裝，構成立體的華美世界。

▲▼ Cartier 。（圖/公關照）

▲Cartier Libre系列Tressage黃K金與鉑金鑲鑽手環，2,730,000元。

Boucheron（寶詩龍）創意總監Claire Choisne也勇於挑戰大膽設計，近日推出More is More創新膠囊系列，當中XXL款普普藝術風格Quatre系列手鐲，以鋁取代黃金並在內外側手工裝漆呈現黑白羅紋直線刻紋，第二圈則在鋁質底座上鑲嵌鑽石，第三圈則以紅色、藍色和綠色飾漆取代巴黎飾紋圖案，最後一圈則為樹酯搭鋁質的雙圈同心圓圖案，實驗性之作為非賣品。

▲▼ Cartier 。（圖/公關照）

▲Boucheron More is More系列XXL款普普藝術風格Quatre系列手環。（圖／Boucheron提供）
 

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關鍵字：

Cartier, 卡地亞, Boucheron

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