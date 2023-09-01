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《灼灼風流》10金句：不是所有的陪伴都必須以夫妻的名義

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記者鮑璿安／台北報導

陸劇《灼灼風流》改編自隨宇而安的小說《曾風流》，由景甜、馮紹峰出演，講述了擺脫傳統女子命運、想科舉求仕的女官慕灼華，與驍勇善戰的議政王劉衍相知相守、並肩而行，開創女子可入仕的新局面。當中以不少經典台詞道出了男女之間互相尊重，簡單又美好的愛情理念，不妨一起來看看！

▲《灼灼風流》 。（圖／翻攝自微博灼灼風流）

▲《灼灼風流》 金句不斷。（圖／翻攝自微博灼灼風流，以下同）

1.不管走上了哪條路，就你今日這份心性，也一定會逆流而上，一覽群山。

2.女人也要多讀書，也要有自己的追求，就算被鎖在這閨閣裡，也不能做一隻任人擺佈的金絲雀，千萬不要把自己的命運交在別人手裡。

3.人只有不斷面對痛苦，才能找到生的意義。

4.我自己就能做縣令，還做什麼縣令夫人啊。

▲《灼灼風流》 。（圖／翻攝自微博灼灼風流）

5.女子愛一個人放棄自我，那是世道的錯，不是你的錯。

6.你不嫁，我不娶，就這樣走完一世，不是所有的陪伴都必須以夫妻的名義。

7.若喜歡你，便要讓你放棄自己想做之事，那不叫真正的喜歡。

8.大部分男人並不聰明，以為自己會哄女人，殊不知是女人在做戲哄他。

▲《灼灼風流》 。（圖／翻攝自微博灼灼風流）

9.如果可以的話，再給我一盞不會熄滅的燈，讓我在夜裡看書寫字。

10.人心本就是偏的，若要拋開一個人的外表和身分去看待別人，確實不容易。

關鍵字：

陸劇, 灼灼風流, 景甜, 馮紹峰

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