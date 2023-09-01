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林柏宏得知《鬼家人》參戰奧斯卡「當下在穿外套」　甩肉成功體脂減6％

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記者鮑璿安／台北報導

運動adidas推出全新Z.N.E.系列，今（1日 ）請到林柏宏以形象大使身分站台信義區沉浸式互動空間，他演出《關於我和鬼變成家人的那件事》不僅有高票房，將代表台灣角逐美國第96屆奥斯卡金像獎最佳國際影片，得知喜訊的當下有何反應？林柏宏不忘Cue本次的話題單品，笑說當下正在試穿這次的外套。

▲▼ adidas Z.N.E.系列上市記者會-林柏宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ adidas Z.N.E.系列上市記者會-林柏宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲林柏宏出席 adidas Z.N.E.系列上市記者會。（圖／記者黃克翔攝）

林柏宏演繹Z.N.E.系列運動外套搭配褲裝，打扮輕鬆，其實他最近瘦身有成，透露前陣子為了拍攝品牌廣告加大運動量，從一開始體脂達到人生巔峰近20%，現在好不容易降到14%，有氧健身項目林柏宏都來者不拒。他認為Z.N.E.是陪伴健身的神器，尤其喜歡服飾帶有加深帽緣的設計，帶來隔絕外部干擾的性能，可以更加專注運動。至於沒有排滿工作的時候，林柏宏會連續運動兩天、休息一天，以這樣的模式維持體態。

▲▼ adidas Z.N.E.系列上市記者會-林柏宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲林柏宏演繹的 Z.N.E.運動外套帶有加深帽緣的設計。（圖／記者黃克翔攝）

林柏宏所出演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》累計3.6億台幣票房，更將代表台灣角逐美國第96屆奥斯卡金像獎最佳國際影片，得知這喜訊的當下有何反應？林柏宏敬業妙回「當下就在試穿Z.N.E.外套」，他也透露應該會等中秋節的時候，相約團隊的大家一起吃飯聚聚。

Z.N.E.系列全新改版回歸，品項涵蓋連帽外套、連帽上衣、短袖以及褲裝等，衣著特色在於加深帽緣隔絕外部干擾，並以簡潔設計感搭配上抗皺的太空棉設計，賦予多種配色。品牌於9月1日至9月10日還帶來《Z.N.E.LAB》沉浸式互動體驗空間，主打視覺與聽覺的結合，讓民眾透過穿戴裝置捕捉動作變化。

▲▼ adidas Z.N.E.系列上市記者會-熊仔,林柏宏,Karencici。（圖／記者黃克翔攝）

▲（左起）熊仔、林柏宏、Karencici。（圖／記者黃克翔攝）

▲NB陳柏霖、adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas Z.N.E.系列連帽外套 。（圖／品牌提供）

同時，New Balance「NB GREY 形象總店」歡慶開幕周年，邀請 NB GREY 摯友陳柏霖擔綱秋季形象廣告主角，由台灣知名影像創作攝影師林炳存掌鏡。陳柏霖更帶來自創服飾品牌ANOWHEREMAN的驚喜聯乘，以NB 550鞋款為藍圖，公開3雙藝術鞋款與限量鞋飾組，此系列以不同的白色材質緞面絲綢布料、刺繡蕾絲布料及長毛皮草布料，鑲嵌於550鞋款中，帶來異材質的碰撞。

▲NB陳柏霖、adidas 。（圖／品牌提供）

▲ NB GREY 摯友陳柏霖擔綱秋季形象廣告主角 。（圖／品牌提供）

▲NB陳柏霖、adidas 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 陳柏霖創作鞋款 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

林柏宏, adidas, 運動, 熊仔, Karencici

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