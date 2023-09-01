「誠品搬家」商標侵權敗訴　誠品：無意為難任何公司

▲誠品告「誠品搬家」侵犯商標法，最高法院判決搬家公司敗訴，在網路上也引發大量轉貼。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔡惠如／綜合報導

近期「誠品搬家公司」因涉及侵害誠品商標權，導致誠品告上法院，纏訟5年之後近期由最高法院判決「誠品搬家」敗訴，搬家公司近日在網站叫屈，引發許多網友轉貼，且在下方留言支持，8／31判決全文公開，誠品也在今（9／1）正式回應，在官方網站附上法院判決摘要，並表示「無意針對或刻意為難任何公司」。

「誠品搬家公司」及「誠品優質包裝公司」因使用誠品二字經營，被誠品集團提出侵害商標權訴訟告上法院，纏訟5年，近期最高法院判決搬家公司敗訴，雖搬家公司主張兩間公司以並存20年、且「從未發生過」實際混淆誤認之情事，但法院仍判決搬家公司敗訴。

近日「誠品搬家」在粉絲專頁發佈聲明，表示誠品書局近年不斷擴大事業版圖，似乎不能容忍跟誠品有先關的名稱出現，不斷對他人興訟，一間以自詡文化事業建立起來的公司，為何如此沒有同理心等內容，也引起許多網友留言支持，甚至還有民眾留言要抵制誠品，發文6天按讚數已經累計破1萬多讚，且有超過千次轉發。

誠品在今天也正式發布聲明，表示期盼誠品搬家有限公司尊重法院判決、法律規定及商標權人合法正當的權利，基於合法正當之商標法權利，數度請求誠品搬家更名，歷經多年多次協商未果，而需以法律途徑維護權利，以免誠品公司多年辛勤累積的商譽，持續有外部不知情的消費者混淆，公司長期與上千家不同類別的中小企業往來合作，感同身受各行各業企業經營之辛苦，無意針對或刻意為難任何公司。