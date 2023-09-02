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皮膚科醫師曝「7個保養壞習慣」傷臉還掉髮！第4超多人忽略

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▲▼皮膚科醫師曝7個傷肌膚壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲想養出健康好肌膚，皮膚科醫師提醒快改掉錯誤的保養行為。（圖／翻攝IG@ahc.official、@etudeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@ahc.official、@goodal_official

女生為了追求美麗、好肌膚，花大錢買保養品也在所不惜，但努力保養，肌膚也沒有變更好，小心是因為你做了錯誤的保養行為，難怪美肌沒效果！皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上分享7個很常被忽略的保養壞習慣，長期下來反而會爛臉、掉髮、傷頭皮，快來看看你中了幾個？

▲▼皮膚科醫師曝7個傷肌膚壞習慣。（圖／翻攝IG）

NG 1：塗眼霜時打圈拉提

眼周是全臉皮膚最薄的地方，劉醫師表示，塗抹眼霜時不要打圈提拉，容易拉扯出紋路，輕輕點塗就可以了。還有卸眼妝時不要直接揉搓，建議將卸妝油或眼部專用卸妝液用卸妝棉在眼睛上多敷一下，再輕輕擦拭掉眼妝。

NG 2：用嬰兒油或凡士林去黑頭

鼻子是皮脂腺最活躍的地方，常會出現黑頭、白頭粉刺，很多人會學網上謠傳的用嬰兒油或凡士林來去粉刺，但這樣只會讓粉刺狀況更嚴重。劉醫師建議可以每天晚上薄塗阿達帕林凝膠（第三代外用維他命A酸）或用水楊酸，將堵塞的油脂溶解。

▲▼皮膚科醫師曝7個傷肌膚壞習慣。（圖／翻攝IG）

NG 3：洗臉沒沖淨髮際線

很多人洗臉的時候，髮際線也會沾到洗面乳，別忘記要把髮際線處的洗面乳也沖洗乾淨。如果殘留洗面乳的話，很可能會讓髮際線往後跑、掉髮。

NG 4：忽略頭皮防曬
劉醫師提醒，頭皮鬆的話，臉也容易垮，別忘記頭皮也要做好防曬，出門可以戴上帽子或是撐傘，幫頭皮防曬；還有洗頭的時候，不要用指甲抓摳，要用指腹按摩。

NG 5：護唇膏橫著塗

塗護唇膏時不要水平橫著塗，因為嘴唇的紋路是豎著長的，豎直地擦護唇膏才能更滋潤。

▲▼皮膚科醫師曝7個傷肌膚壞習慣。（圖／翻攝IG）

NG 6：忽略頸部保養

劉醫師提醒，平時塗抹臉部乳霜時，可以帶過脖子塗一下，記得也要用從下到上的手法，這樣才不會長紋路。

NG 7：關節黑就用磨砂膏

醫師提醒，關節黑黑的不好看，也別拿磨砂膏、搓澡巾或浴球用力搓揉，容易傷肌膚。可以在每天洗澡後用身體乳搭配維A酸乳膏，以1：1比例混合均勻，塗在關節處並按摩吸收，這樣就能讓關節肌膚變得光滑又細膩。

關鍵字：

保養, 護膚, 壞習慣, NG行為, 爛臉, 變醜, 皮膚科醫師, 醫生

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