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美女律師艾默穿23年古董衣光彩耀人　喬治克隆尼牽牢牢護妻

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▲▼喬治克隆尼夫婦 。（圖／CFP）

▲喬治克隆尼（左）與律師老婆艾默現身威尼斯，出席DVF頒獎典禮。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男星喬治克魯尼（George Clooney）與小17歲美女人權律師艾默（Amal Clooney）是演藝圈人人稱羨的神仙眷侶，兩人昨相偕出席在義大利威尼斯舉辦的第14屆DVF頒獎典禮，身為5位獲獎者之一的艾默穿著23年前Dior的淡粉色蕾絲洋裝，搭配卡地亞（Cartier）長耳環，光彩耀人，喬治克隆尼從老婆下船到會場全程護妻，每個舉動與眼神都洩露他對另一半的愛。

由時尚設計師Diane von Furstenberg和Diller-von Furstenberg 家族基金會發起的DVF頒獎典禮，旨在表彰致力於改善其他女性生活的女性領袖，身為人權律師的艾默為戰爭罪和性別暴力受害者積極爭取權益而受獲獎，明星老公喬治克隆尼於是「婦唱夫隨」，陪愛妻一起到威尼斯接受表揚。

▲▼喬治克隆尼夫婦 。（圖／CFP）

▲艾默身穿Dior 2000年秋冬系列古董衣搭配卡地亞長耳環，光彩耀人。（圖／CFP）

艾默不僅專業受肯定，出眾外貌與時尚品味也深受矚目，昨她亮相時穿著購自許多名流都愛的名牌二手衣店TAB VINTAGE的Dior 2000年秋冬系列禮服，由時任設計師John Galliano創作的淡粉色蕾絲洋裝，裙襬採不規則設計，上面罩著一層薄紗裙，風格甜美浪漫，再搭上卡地亞垂墜粉紅寶石的鑽石長耳環，成功吸引全場目光。

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