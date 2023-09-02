Jennie不怕大嬸味鯊魚夾伴遊　小紅包配小紅鞋可愛指數激增

▲Jennie身後背景美如畫。

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK結束美國巡迴演唱會後，成員Jennie分享過去兩周趁空檔的旅遊美照，她造訪以高山、峽谷、沙漠、荒原著稱的亞利桑那州，欣賞壯麗景色，她的穿搭則以極簡的黑與白為主，但巧搭日本設計師川久保玲創立的品牌COMME des GARCONS紅色提包與鞋，顯得俏麗可愛，而一般人深怕夾出大嬸味的鯊魚夾，則是她旅行的最佳配件，隨興就夾起長髮抗熱。

▲Jennie遊美國亞利桑那州，一身俏麗黑裝搭香奈兒拖鞋，手拎COMME des GARCONS紅色包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

亞歷桑納州獨特的地貌成為Jennie拍美照的最佳背景，她身穿黑色短版上衣與黑褲露纖腰、腳踩香奈兒（CHANEL）拖鞋出遊，另一套造型則是白色洋裝，亮點都是紅色的COMME des GARCONS手提包，以及紅色瑪莉珍鞋，顯得俏皮可愛。

▲Jennie白洋裝造型搭配COMME des GARCONS紅色瑪莉珍鞋顯得可愛。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲Jennie趴在泳池邊休息，使用美國品牌Emi Jay鯊魚夾將頭髮夾起。

而一般人外出鮮少使用的鯊魚夾，則是Jennie旅行時隨興夾起長髮的必備之物，她所使用的千元藍色鯊魚夾出自美國品牌Emi Jay，隨手夾起公主頭、包頭等造型，呈現明星生活中最放鬆的一面。