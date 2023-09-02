韓韶禧「吸血鬼妝容」太驚人　酷臉強壓公主風Jisoo

▲Jisoo以Dior洋裝的甜美公主造型亮相。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

法國品牌Dior昨於首爾舉行《Lady Dior Celebration》活動，現場星光熠熠，品牌大使Blackpink成員Jisoo、韓韶禧、New Jeans成員Haerin全員到齊，Jisoo與Haerin不約而同都以甜美風造型亮相，唯獨韓韶禧選擇酷味十足的寬褲造型現身，她的「吸血鬼妝容」更引發討論，與公主風的Jisoo形成強烈對比。

▲韓韶禧穿Dior帥氣寬褲裝現身。（圖／CFP）



▲韓韶禧酷臉拍照，「吸血鬼妝容」引起討論。（圖／CFP）

韓韶禧私服造型一向大膽前衛，昨出席Dior活動也認真做自己，穿上白襯衫打黑領帶，搭配黑色飾邊的白色寬酷，帥氣指數破表，而她的吸血鬼妝容重點落在眼部煙燻妝，一臉酷樣引起矚目；同場的Jisoo則綁著公主頭、穿著Dior招牌輪廓的蓬裙洋裝現身，一臉甜笑向媒體打招呼。

▲New Jeans成員Haerin的俏麗模樣很吸睛。（圖／CFP）

有別於Dior裝扮的優雅公主風，Jisoo換上美國洛杉磯瑜伽服品牌Alo的露肚裝與夾克，又變身為青春洋溢的辣妹，此品牌也深受足球巨星梅西老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）喜愛，天天在IG曬Alo休閒服穿搭。

▲Jisoo全套美國瑜伽褲品牌Alo服裝顯得青春洋溢。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

