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昆凌羽毛珠寶上身放膽跳　揭關鍵因素超輕盈

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▲▼昆凌Boucheron 。（圖／公關照）

▲昆凌拍攝Boucheron Plume de Paon系列形象廣告。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Plume de Paon孔雀羽毛圖案於1860年首次出現在法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）的頭飾與胸針作品上，自此成為品牌標誌性的設計之一，今年秋冬再發表新作，推出18K白金鑲鑽的胸針可轉換髮飾，以及使用比黃金輕3倍的鈦金屬材質打造的輕量作品，由品牌大使昆凌上陣示範，她在影片中戴著羽毛珠寶跳躍，彰顯珠寶的靈動與輕盈感。

▲▼昆凌Boucheron 。（圖／公關照）

▲昆凌佩戴Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列鑽石珠寶，胸針可轉換成髮裝飾。

昆凌2套造型疊搭多款Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛珠寶，展現時髦穿搭方式，她穿黑色平口衣時搭配18K白金鑲鑽的閃亮耳環、手環、戒指與項鍊，甚至將胸針轉化為髮飾，著實吸睛；而換上深綠色高領衣，則搭配品牌標誌性的問號項鍊，且是首款「減重版」的羽毛項鍊，於鈦金屬鑲嵌鑽石、藍寶石、沙弗萊石和坦桑石，呈現神似真實孔雀羽毛的色彩漸變效果，另有耳環可搭配成套，昆凌戴著新珠寶自在跳躍，羽毛也跟著擺動，足見其靈巧設計。

▲▼昆凌Boucheron 。（圖／公關照）

▲昆凌戴著18K白金與鈦金屬鑲嵌坦桑石、沙弗萊石、藍寶石、鑽石Plume de Paon孔雀羽毛系列項鍊與耳環。

除了擔任Boucheron大使拍攝形象廣告，昆凌也與香奈兒（CHANEL）合作無間，巴黎服裝秀、台北舉辦的Première腕錶派對等品牌活動，都可見她的身影，生日時也會收到新包賀禮，是被精品品牌捧在掌心的寵兒。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌與香奈兒合作無間，曾受邀參加Première腕錶派對。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

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關鍵字：

昆凌, Boucheron, CHANEL, 香奈兒

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