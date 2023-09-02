營養師一張圖揭真相！油炸物少吃，一樣食材熱量會飆高5倍多

▲炸物熱量高，少吃為妙。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

颱風天就是大吃天，在家通常都是吃個不停，這時候來包鹹酥雞更是對味，營養師高敏敏提醒，雞肉油炸前後的熱量最高可以差5倍，偶爾小吃無妨，但是最好是少吃為妙！

營養師高敏敏分享，同樣的一份食材，因為料理方式不同導致熱量差異，舉鹽酥雞來說，鹽酥雞外層又裹了一層粉，沾滿了油下去油炸，所以熱量才會層層往上堆疊，食物熱量可以高達2-5倍。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

高敏敏解釋，蔬菜類經過油炸後，油質會取代水分，讓低卡蔬菜瞬間熱量翻5倍，肉類內的蛋白質經過高溫油炸後，和醣分子結合形成「醣化蛋白質」 這種物質會讓細胞老化，同時容易讓人體血管硬化。

而澱粉類像是馬鈴薯、麵包、地瓜、芋頭等等，經高溫油炸後會釋放「丙烯醯胺」，這種化學物質在動物實驗中會致癌，加工品本身就還有許多添加物，油炸過後更加高油脂、高熱量，使得人體也沒辦法完全分解加工品，雖然不是永遠在人體裡，但也會造成代謝負擔。

因此營養師高敏敏建議，一樣的食材能利用蒸、煮、滷、烤的烹調方式，能盡量少油炸最好，若真的要吃炸物，可以選有脫油處理的店家，來把多餘油脂甩出去，除了建議去皮吃以外， 吃之前也可以準備廚房紙巾按壓一下，會按出很多意想不到的油量唷。

除此之外，建議不外加調味料，以免增加鈉含量攝取，不僅會讓人隔日水腫，長期下來對腎臟亦是負擔，能增加香氣的九層塔也不要食用，因為真的很吸油，另外購買前也可盡量觀察一下店家油的品質，若吃進口中感覺有油耗味，就代表已經油炸過久了。

