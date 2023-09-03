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網友都喊準！選一個喜歡的腳印　精準測出你最近的身心狀態

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記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝小紅書

現代人生活忙碌、步調快，常會忙到忘了好好關心自己，有時連自己都沒察覺到自己的情緒或狀態好不好。而最近《小紅書》上就有個很夯的心理測驗，憑第一眼印象選出喜歡的圖案，就能快速看出你最近的身心狀態，測過的網友都直喊準！

Q：圖中的5種腳印，第一眼看過去你最喜歡哪一種？

▲▼ 超準「腳印心理測驗」看你最近身心狀態 。（圖／翻攝小紅書）

＊分割線下為選項解析＊

  

  

選擇1的你

最近的你是不是有些感到急躁，或是處於高壓的狀態下？近期要多注意心血管方面的健康，盡量吃比較簡單、清淡的食物，也要盡量讓自己保持溫和、輕鬆開朗的心情。也別忘了多運動，保持體能，以免「三高」高血壓、高血糖、高血脂找上你。

選擇2的你

最近你的胃口很好，應該有很多吃大餐的機會，但美食當前讓你總是不小心忘了熱量的管控，小心肥胖因子會在這時候找上你。不過值得慶幸的是你的健康狀態很好，只要適時的運動，注意體態，持之以恆就能幫你維持健康的身體。

選擇3的你

選擇這個選項的人，恭喜，你是個健康寶寶！你不管在體態、氣色或心靈方面都非常的穩定，但別因為擁有健康的身體就疏於照顧自己，還是要記得多喝水，想上廁所時不要憋著，並保持運動習慣，保持身體機能的運作及健康代謝，就能幫你持續遠離病痛威脅。

選擇4的你

最近你的工作量很大，因為太過勞累可能會出現身體不適的情況，像是頭痛、是睡、食慾不好等狀況，記得在忙碌時刻也要找時間讓自己稍微休息、喘口氣。周末或放假時可以多到大自然走走，呼吸清新自然的空氣，或是睡前可以使用些能幫助舒緩神經、放鬆心情的精油或香氛等，會對放鬆身心有所幫助。

選擇5的你

雖然你最近的身體狀況比較穩定，但還是要關心一下自己的心靈狀態，最近是否經常感到憂鬱？或總是會產生負面情緒？如果長期都沒有解決方法或是排解、紓壓的途徑，很容易讓負面情緒逐漸累積，進而影響到身體方面的健康狀態。

關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢

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