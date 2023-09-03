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營養師曝「容易養成易胖體質」的5種食物！還會加重慢性發炎

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▲▼ 營養師曝容易養成易胖體質的5種食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒有些食物會加重慢性發炎，並養成易胖體質。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

近幾年很常被討論的「慢性發炎」，除了會影響健康，加速身體衰老、讓你變醜，營養師Tun就在小紅書上提醒，慢性發炎還會讓人變成頑固型的易胖體質。她也指出生活中有不少食物會加重身體的發炎狀況，尤其是以下5種食物，不僅會促使慢性發炎，也會讓你在減脂和身材管理期間增加不少難度，平時最好偶爾吃吃就好。

▲▼ 營養師曝容易養成易胖體質的5種食物 。（圖／達志示意圖）

＃精緻加工的高糖食品

包含各種以蔗糖、果葡糖漿和各種添加糖為主的食品，像是奶茶、汽水等含糖飲料和蛋糕、麵包、餅乾等高糖食品。如果真的很想吃，營養師建議可以選擇偶爾在上午吃一點，或者選擇其他天然代糖來替換。

＃含高飽和脂肪的加工食品及肉品

含有高飽和脂肪的加工食品和肉類食品為主，像是豬、牛、羊的肥肉部分及相關製品，還有各種洋芋片和爆米花、酥脆餅乾等膨化食品也要盡量少碰。

▲▼ 營養師曝容易養成易胖體質的5種食物 。（圖／達志示意圖）

＃油炸食物

以大量植物油反覆烹炸或含有大量反式脂肪的油炸類，像是炸雞、薯條、油條等油炸類食物的危害較大，建議越少吃越好。

▲▼ 營養師曝容易養成易胖體質的5種食物 。（圖／達志示意圖）

＃加工過度的肉製品及燒烤肉類

像是過度醃製的培根、臘肉，烤得過焦的烤肉、燒烤串等肉製品，會產生一部份的亞硝胺跟苯駢芘，經常吃容易促進發炎反應，偶爾少量吃影響不大。

＃經常喝酒吸菸

酒精容易導致血管擴張，加重發炎部位的物質滲出。而香菸當中的焦油和尼古丁，會對身體產生促使發炎的損害，所以建議盡量做到不吸菸不喝酒。

▲▼ 營養師曝容易養成易胖體質的5種食物 。（圖／達志示意圖）

最後營養師也提醒，日常生活中應該盡量選擇加工少、加工簡單的食物，而精加工和深加工的食品，在生活中應該盡量控制攝取頻率和攝取量，可以偶爾吃，享受一下，但切記不要太過放縱。

►吃對才會瘦！營養師推薦4種「減肥水果」　第4建議飯後吃

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 慢性發炎, 易胖體質, 食物, 飲食, 營養師

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