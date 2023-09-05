說・流行／開箱Bottega Veneta秋冬話題運動鞋Orbit！　鸚鵡綠搭網狀織紋超帥

記者鮑璿安／專題報導

引領2023秋冬新流行的精品鞋款，當然少不了Bottega Veneta最新的Orbit運動鞋，連超模海莉比伯（Hailey Bieber）都已經悄悄上腳，帶著那股率性又舒適的穿搭感受，本次《ET FASHION》來搶先開箱，介紹鞋款細節以及搭配方式！

▲Bottega Veneta全新「Orbit」運動鞋 。（圖／品牌提供）

Orbit運動鞋的設計靈感

Bottega Veneta往往以高超工藝擄獲一票死忠時尚迷，而標誌性的Intreccio編織不僅停留在服飾以及包款上，2023秋冬系列宣告帶來全新Orbit運動鞋，靈感汲取自90年代復古風格，最吸睛的細節就是遍佈鞋身的網狀織紋設計，觸摸起來手感細膩，搭配強烈未來感的鏡面反光元素，將異材質美感玩得出神入化。值得一提的是，延伸到後側的鞋底，翻轉過來還藏入Bottega Veneta品牌標誌，非常具有巧思。

▲「Orbit」Intreccio編織細節。（圖／記者鮑璿安攝）

▲最基礎的銀白、黑灰配色以及「鸚鵡綠」 。（圖／品牌提供）

三種配色

Orbit流線的外型結合了各式色彩，可說是無論男女都能輕鬆搭配，三種配色也都偏向無性別路線，除了最基礎的銀白、黑灰配色，更強勢帶來「鸚鵡綠」，作為品牌近年來的標誌性配色，這回以運動風格再現，是Bottega Veneta粉絲必須要下手的目標。





▲（依序）海莉比伯、林柏宏演繹「Orbit」運動鞋 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

海莉比伯（Hailey Bieber）、林柏宏演繹

街拍焦點Hailey Bieber以簡單的白色洋裝搭配Orbit運動鞋，以一雙白襪助攻，肩背迷你Sardine包款，穿搭方式很值得學習。而林柏宏在品牌北京大秀上，早就踩上了銀白色Orbit，以略帶正式的條紋西裝，輕鬆展現高質感。

【同場加映】

▲Moncler全新2023秋冬鞋履系列Trailgrip GTX 。（圖／品牌提供）

盟可睞Moncler全新2023秋冬鞋履系列秉承品牌戶外基因，Trailgrip GTX搭載GORE-TEX面料，推出全新鮮亮配色，包括粉色與森林綠的雙色設計，以及鈷藍、深卡其和米色等純色款式。吸睛的胎紋設計搭配弧形橡膠鞋頭，可任意穿梭山野探險與都市之間。