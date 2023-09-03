2023最強抗老乳霜！克蘭詩月神霜出豐潤版、SK-II活膚霜質地變更輕盈

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

不管是哪個年齡層、何種膚質，想維持肌膚狀態、擁有好肌膚，手邊絕對不能沒有一瓶好的抗老乳霜！近期就有幾款堪稱神級的「抗老神霜」陸續登場，像是Kiehl’s打造的首款無油抗老乳霜，連油性肌使用起來都毫無負擔；La Prairie全新進化的魚子美顏乳霜，直接推出2種不同質地。

Guerlain嬌蘭



全新蘭鑽極萃氧生豐潤霜不但蘊含「蘭花根萃高濃縮分子TM」，更新添蘭花浸漬精萃油，搭配全新特殊質地「仿生層狀結構」，帶給肌膚猶如重乳奶蓋霜般的柔滑，可完美融於肌膚表皮上，使蘭花活性成分的擴散力增加，幫助滲透、快速吸收，超高賦活力與高營養度，提供抗老功效並能迅速補充養分，能有效保護肌膚、抗老化、舒緩、淨化、滋養、賦活。

▲嬌蘭 蘭鑽極萃氧生豐潤霜，50ml，NT$19,500。

Clarins克蘭詩



今年初上市的克蘭詩頂級保養系列「至臻凝時系列」，一推出就大受歡迎，今年9月克蘭詩再推出同系列全新力作：修護精華與豐潤乳霜，加上特殊按摩儀，讓至臻凝時系列更完整。其中全新「至臻凝時月神花豐潤乳霜」有著更豐盈、更潤澤質地，獨有的乳木果油協同有機生命之葉萃取與有機山茶油，搭配加勒比櫻桃果核萃取、有機燕麥醣和維生素C衍生物等，活化肌膚保濕力、豐潤撫紋，同時提亮、緊緻平滑肌膚。

▲克蘭詩 至臻凝時月神花豐潤乳霜，50ml，NT$12,800。

L’Occitane歐舒丹



熱銷超過百萬瓶的抗老神霜「蠟菊賦活極萃霜」，今年推出全新升級版，由高活性蠟菊核心萃取與高濃度蠟菊精華油融合而成的蠟菊極萃複方，可滋養潤澤肌膚，揉合媲美A醇但更天然溫和的專利成份「蠟菊超效醇萃」，可撫平紋路、光澤透亮、維持彈力、勻亮膚色、澎潤飽滿、淡化熟齡斑點並緊緻，一瓶就有7效抗老修護。

▲歐舒丹 蠟菊賦活極萃霜，50ml，NT$4,550。

SK-II



SK-II將於9月推出全新「活膚霜」致臻肌活能量活膚霜，採用突破性的配方，不僅加入旱金蓮保護肌膚免受日常外部壓力源的影響，同時添加芍藥萃取物促進肌膚澎彈，搭配傳奇成分PITERA，促進肌膚代謝，令肌膚緊緻澎彈，延緩衰老跡象。同樣也有推出質地更清爽的輕盈版，讓不同膚質都能找到自己適合的活膚霜。

▲SK-II 致臻肌活能量活膚霜／致臻肌活能量輕盈活膚霜，50g，NT$3,990。

Sulwhasoo雪花秀



雪花秀9月將推出全新頂級保養護膚「極致臻秀系列」，運用獨家人蔘美容應用技術淬鍊出珍貴的「臻鑽蔘果活萃GINSENG BERRY SRTM」，能幫助改善老化膚況，撫平紋路，恢復緊實肌膚活力和緊實。其中極致臻秀乳霜擁有雪花瞬融質地，細緻絲滑的延展性，一抹上臉就會隨著肌膚溫度融化至肌膚。

▲雪花秀 極致臻秀乳霜，30ml，NT$8,700；60ml，NT$15,000。

Sisley



Sisley頂級抗老「Supremÿa極致夜間奇蹟逆時系列」推出全新精萃及精質霜，專為夜間「黃金養膚期」打造，全新研發「逆時奇蹟配方」，能提供豐沛養膚能量，擁有多種抗老功效，能提升肌膚修護力及防禦力，讓肌膚維持健康年輕。其中極致夜間奇蹟逆時精質霜擁有豐潤而緊緻的奶霜質地，觸膚即化，不留下油膩的薄膜。

▲Sisley 極致夜間奇蹟逆時精質霜，50ml，NT$23,000。

Estee Lauder雅詩蘭黛



雅詩蘭黛將獨家專利「SIRTIVITY-LPTM長壽肌因逆齡科技」運用在頂級保養系列「白金級黑鑽松露系列」，推出賦活微導金萃和塑顏奇蹟霜，結合珍稀的黑鑽松露精萃，達到透亮、緊實、澎彈、細緻毛孔、淡化斑點、勻淨膚色等六大作用。其中奇蹟霜更能針對影響視覺年齡的6大關鍵區域，達到全方位緊緻，讓肌膚重回年輕緊實澎潤輪廓。

▲雅詩蘭黛 白金級黑鑽松露塑顏奇蹟霜，50ml，NT$21,500。

Drunk Elephant醉象



多胜肽緊緻抗老霜是醉象擁有高人氣的經典必買商品，結合9 種信號肽、生長因子、胺基酸及睡蓮，能立即改善膚色、紋理及緊緻度，以理想的pH4.0調製，清爽好吸收的質地，滋潤不黏膩，也是受到歡迎的原因之一，幫助養出滿滿健康膠原蛋白肌。

▲Drunk Elephant 多胜肽緊緻抗老霜，50ml，NT$2,300。

Kiehl’s契爾氏



無油也能抗老？Kiehl’s推出專櫃第一支無油抗老乳霜「抗老果凍霜」，添加普拉斯鏈、腺苷及獨家收斂因子等三大超強成分，能有效改善臉部細紋，幫助肌膚澎彈水潤、細緻透亮，滿足基本抗老需求的同時，還能改善毛孔粗大問題和調節肌膚皮脂分泌，而輕盈無油的果凍質地，不怕用了毛孔油膩或是長粉刺痘痘，連油性肌都能放心使用。

▲Kiehl’s 超進化無油抗老乳霜，50ml，NT$2,800。

新品上市期間，Kiehl’s還同步推出兼具顏值和實用的雙層玻璃杯滿額贈，只要消費滿NT$7,200就能直接帶回家。

▲消費滿額還能獲得超有質感的雙層玻璃杯。

La Prairie萊珀妮



La Prairie最經典的魚子抗老乳霜，在上市25周年的今年推出了全新進化的魚子美顏乳霜，首次將全新配方「魚子微米激萃」(小魚子)與「魚子精萃複方」(大魚子)完美結合，運用大小魚子的加乘能量，讓肌膚能夠精準轉化吸收，為肌膚帶來豐潤保溼，幫助撫平細紋並平滑細緻膚質，同時提升緊實及彈性。且同時推出2種不同質地，有著豐盈絲絨質地的魚子美顏乳霜和質地輕盈細滑的魚子美顏輕乳霜，讓每個人都能根據自己膚質需求及喜好選擇。

▲La Prairie 魚子美顏乳霜／輕乳霜，50ml，NT$19,950；100ml，NT$36,300。

Guerlain嬌蘭



嬌蘭推出升級「皇家蜂王乳蜂蜜修護乳霜系列」，以「動態黑蜂修護科技」協同微分子玻尿酸、撫紋促彈六胜肽，打造全新黑白2款乳霜，如同蜂蜜擬真繃帶，擁有極佳的抗老功效。「蜂蜜白霜」可即刻修護嫩亮，改善泛紅、暗沉、細紋、毛孔與脫皮問題，打造細緻嫩亮皮；而質地豐盈滋潤的「蜂蜜黑霜」則可強化回彈緊實，修護細紋、讓肌膚變得更明亮，使鬆弛肌膚回復緊緻。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜，50ml，NT$6,000；皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜，50ml，NT$6,900。

東森自然美



結合法國巴卡拉黑玫瑰精萃、專利CTX瑞士胜肽複方、雞尾酒專利配方合成高階抗老配方，打造極佳撫紋效果，提高肌膚對外屏障能力，使肌膚自然恢復健康澎彈，搭配「水凝轉化傳導技術」，一觸肌膚即轉化為爆水精華質地，能滲透進肌膚每個角落，並在膚表化為柔潤的保水薄膜，快速保溼鎖水。

▲東森自然美 BIO UP極萃賦活全能撫紋霜，50g，NT$3,680。

