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星巴克9／4起連續兩天點咖啡「多做一件事」　享買一送一

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▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

記者蔡惠如／綜合報導

颱風來襲、秋意也漸漸變濃，星巴克今（9／4）、明（9／5）兩日推出特定買一送一優惠，只要在店餐時做一件事，就能享買一送一優惠，但很可惜本次品項仍不包含星冰樂與特定冷萃咖啡，路易莎黑卡會員上午11點前可享第二杯半價優惠，伯朗咖啡館也在9月每周一持續推出會員買一送一回饋喔。

星巴克9／4起一連兩天推出「夏末初秋 體驗植感好時節 好友分享日」優惠，活動期間在每天上午11點至晚上8點，至門市購買2杯特大杯風味、冰熱一致的全品項飲料，且兩杯均「加價更換為植物奶」，其中1杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。單杯植物奶加價須多20元，2杯則需多付40元，划算與否跟口味是否接受就要自行斟酌囉。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

此外，有部分飲品不提供此項優惠，包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。未提供優惠門市請見文末列表。

▲85度C、路易莎優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲路易莎9月起針對黑卡會員祭出天天第二杯半價。（圖／品牌提供）

路易莎從9月起，積極經營早餐市場，針對旗下黑卡會員，推出專屬優惠，上午11點前咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡）可享天天第二杯半價，而上午11點後點特定咖啡飲品再搭配一份蛋糕，蛋糕享有9折優惠。

伯朗咖啡卡友獨享飲品買一送一，在9月每個周一也做好做滿，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

星巴克未提供買一送一優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏。

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