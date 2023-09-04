輕颱海葵遠離持續警戒　9／4台南、高雄14間百貨延後開店

▲高雄大遠百等13間百貨公司9／4均因颱風延後開店。（圖／記者吳世龍攝）

記者蔡惠如／綜合報導

海葵颱風步調緩慢影響台灣數日天氣，昨（9／3）有超過15縣市地區均宣佈今停班停課，因海葵雖已出海並往西前進，但台灣尚未脫離暴風圈範圍，包括台南、高雄、花蓮部分百貨今（9／4）也宣布延後開店，請消費者留意。

海葵通過台灣因地形破壞結構，目前以減輕為輕颱，但中央氣象局指出預估台灣要完全脫離暴風圈，約莫要到今晚深夜，目前受影響區域仍有風雨，花蓮遠百宣布延至今中午12點開店、高雄大遠百則延後至下午1點開店，昨晚SOGO高雄店已宣布今持續停業一天。

環球購物中心也表示旗下新左營車站、屏東店延後至中午12時開店，並會依後續天氣狀況進行動態調整。

其他調整包括高雄夢時代12點開業；漢神百貨、漢神巨蛋、新光三越左營店、新光三越三多店、skmpark、義大購物世界、義享時尚廣場均延至下午1時開店；大立百貨延至下午2時開店。

台南地區則有南紡購物中心延後至下午2時開店，三井Outlet台南、新光三越西門店、新光三越台南新天地、台南大遠百均正常營運。

延後開店百貨列表：



台南

南紡購物中心 延至下午2時開店

高雄

環球購物中心新左營車站 延至中午12時開店

高雄夢時代 延至中午12點開店

高雄大遠百 延至下午1時開店

漢神百貨、漢神巨蛋 延至下午1時開店

新光三越左營店、新光三越三多店 延至下午1時開店

skmpark outlets 延至下午1時開店

義大購物世界 延至下午1時開店

義享時尚廣場 延至下午1時開店

大立百貨 延至下午2時開店



屏東

環球購物中心屏東店 延至中午12時開店



花蓮

遠百花蓮 延至中午12時開店