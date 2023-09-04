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輕颱海葵遠離持續警戒　9／4台南、高雄14間百貨延後開店

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▲▼ 高雄大遠百百貨公司。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄大遠百等13間百貨公司9／4均因颱風延後開店。（圖／記者吳世龍攝）

記者蔡惠如／綜合報導

海葵颱風步調緩慢影響台灣數日天氣，昨（9／3）有超過15縣市地區均宣佈今停班停課，因海葵雖已出海並往西前進，但台灣尚未脫離暴風圈範圍，包括台南、高雄、花蓮部分百貨今（9／4）也宣布延後開店，請消費者留意。

海葵通過台灣因地形破壞結構，目前以減輕為輕颱，但中央氣象局指出預估台灣要完全脫離暴風圈，約莫要到今晚深夜，目前受影響區域仍有風雨，花蓮遠百宣布延至今中午12點開店、高雄大遠百則延後至下午1點開店，昨晚SOGO高雄店已宣布今持續停業一天。

環球購物中心也表示旗下新左營車站、屏東店延後至中午12時開店，並會依後續天氣狀況進行動態調整。

其他調整包括高雄夢時代12點開業；漢神百貨、漢神巨蛋、新光三越左營店、新光三越三多店、skmpark、義大購物世界、義享時尚廣場均延至下午1時開店；大立百貨延至下午2時開店。

台南地區則有南紡購物中心延後至下午2時開店，三井Outlet台南、新光三越西門店、新光三越台南新天地、台南大遠百均正常營運。

延後開店百貨列表：

台南
南紡購物中心 延至下午2時開店

高雄
環球購物中心新左營車站　延至中午12時開店
高雄夢時代　延至中午12點開店
高雄大遠百　延至下午1時開店
漢神百貨、漢神巨蛋　延至下午1時開店
新光三越左營店、新光三越三多店　延至下午1時開店
skmpark outlets　延至下午1時開店
義大購物世界　延至下午1時開店
義享時尚廣場　延至下午1時開店
大立百貨　延至下午2時開店

屏東
環球購物中心屏東店　延至中午12時開店

花蓮
遠百花蓮　延至中午12時開店

關鍵字：

海葵, 延後開業, 延後, 開店, 百貨營業時間

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