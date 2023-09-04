Kylie Jenner「全身髒污」意外掀流行？　穿Acne Studios丹寧褲濕髪裸背上陣

記者鮑璿安／台北報導

Acne Studios宣佈 2023年底正式進駐台灣，此前品牌釋出2023秋冬全新丹寧形象廣告，邀請IG擁有近四億粉絲的社交名人凱莉詹娜（Kylie Jenner）出鏡，這一宣傳方式讓人又驚又喜。Kylie Jenner不惜以人體彩繪呈現出整個人染上髒污的衝突感，上裸演繹造舊效果寬版牛仔褲，成為名副其實的話題製造機。

▲Kylie成為Acne Studios2023秋冬全新丹寧形象廣告主角。（圖／品牌提供）

丹寧對於品牌有著深刻含義，在創立初期創意總監Jonny Johansson率先推出100條牛仔褲作為禮物送給身旁好友，成為進軍時尚圈的標誌產品。Kylie這次以濕髮造型搭配人體彩繪，一股強烈的造舊感呼應仿舊水洗丹寧系列，男女皆宜的中性款式中，帶來復古風格的「盤尼西林」仿舊水洗和「油塗層」蠟質水洗。Kylie亦穿著一款品牌於2021年首度推出的中腰寬版牛仔褲，採用相同仿舊水洗效果，重現不敗經典。

▲Kylie以濕髮造型搭配人體彩繪，呼應品牌仿舊水洗丹寧系列。（圖／品牌提供）

經常出現在鏡頭前的Kylie，表現力自然不會令人失望，為彰顯褲裝的寬鬆比例，她以上裸方式率性出鏡，蝴蝶結手提仿舊皮革手提包，轉過身來露出美背線條；更採用後製手法演繹出「Kylie」與「Kylie」相互拉扯的衝突模樣。知名攝影師Carlijn Jacobs表示，「該形象旨在表現Kylie具有掌控力、愛自己、不害怕擁抱自己慾望的女性面貌。」

▲Kendall Jenner化身新生代超模馬術師，演繹Stella McCartney2023冬季廣告大片。（圖／品牌提供）

凱莉珍娜（Kylie Jenner）家族對時尚圈影響很大，姐姐坎達兒珍娜（Kendall Jenner）也不遑多讓，這次出鏡Stella McCartney 2023冬季廣告大片，因設計師Stella McCartney從小學習馬術，以「駿馬之力」 （Horse Power）為主軸寄託設計情懷，攝影師Harley Weir 的鏡頭中捕捉法國Camargue潔白鹽湖，Kendall Jenner化身新生代超模馬術師，身穿廓形鮮明的紅色套裝，開衩裙搭配西裝外套，Kendall站在鏡頭中央，身旁圍繞著駿馬，像是開啟一場無聲的對話。