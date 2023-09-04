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「凱特王妃愛牌」聯名Paul Smith！郵差鎖扣包換上彩色條紋、多尺寸更實用

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記者鮑璿安／台北報導

被譽為「凱特王妃愛牌」的Mulberry與Paul Smith在2023秋冬共同打造10款聯名包款，這兩大英國品牌以各自的經典元素匯集，重新演繹三款不同尺寸的經典Antony包款，換上Paul Smith標誌性彩色條紋，於今9月4日全球同步上市！

▲▼Paul Smith與Mulberry聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼Paul Smith與Mulberry聯名 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith與Mulberry聯名，打造多個尺寸Antony包款  。（圖／品牌提供）

Paul Smith與Mulberry透過該膠囊系列，將兩個象徵英倫風格和精湛工藝的英國品牌匯集於包袋作品之中，聯名包款的廓形就取用Mulberry經典的Antony，Antony擁有郵差鎖扣以及流暢外觀，成為通勤、日常的百搭實用包款。此次運用不同面料與色彩組合，鞣製出兩種包款系列，一款是以經典黑色荔枝紋牛皮，搭配Paul Smith最代表性的彩色條紋織背帶，營造些許活潑氛圍；另一款則是選擇光滑柔軟小牛皮融合大膽色塊拼接，並搭配Paul Smith本季全新創作的Shadow Stripe圖紋，將皮革進行壓花製成，無論男女皆可輕鬆演繹。

▲▼Paul Smith與Mulberry聯名 。（圖／品牌提供）

▲經典黑色荔枝紋牛皮，搭配Paul Smith最代表性的彩色條紋織背帶 。（圖／品牌提供）

▲▼Paul Smith與Mulberry聯名 。（圖／品牌提供）

▲Shadow Stripe圖紋拼接色塊包款 。（圖／品牌提供）

雙方也秉持永續發展的原則，聯名膠囊系列單品皆在英國Mulberry位於薩默塞特的碳中和工廠生產製造，全系列合作包款採用碳中性皮革製成。

▲CHURCH’S X MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲CHURCH’S X MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲ MIU MIU的最新聯名對象是英國百年鞋履品牌Church's，（依序）布洛克鞋、雙扣帶孟克鞋  。（圖／品牌提供）

 與此同時，MIU MIU的最新聯名對象是英國百年鞋履品牌Church's ，Church's於1873 年創立，標榜全手工製鞋聞名，1999年則被Prada集團所收購，雙方將呈現2023秋冬系列，將傳統品牌的正裝風注入Miu Miu所蘊含的自由精神。目前系列有兩款聯名鞋，包含Church's標誌性鞋款布洛克鞋、有搭扣設計的雙扣帶孟克鞋，2款皆沿承特色鋸齒花紋設計，彰顯濃濃的英倫風格，採用光滑皮革與經典黑色和煙草色調打造，廓形相較原版鞋款愈顯圓潤，相較於MIU MIU過往的設計風格，更偏向中性化。

關鍵字：

Mulberry, 聯名, Paul Smith

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