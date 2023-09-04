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營養師曝「讓你瘦不了」的6大NG行為！健康食物吃過量也中

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▲▼ 營養師曝瘦不下來常見6大原因。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享讓你瘦不下來的常見6大原因。。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

你是不是也有類似經驗，每次減肥都很認真，但總是沒減多少就瘦不了？或是明明已經吃很少了，但體重依舊卡在那下不來？知名營養師張家榕就指出，會「瘦不下來」除了沒熱量赤字外，還有以下6個常見的原因，像是「健康食物」吃太多也NG，快來看看你中了幾個？

＃以為只要算熱量就好

不少人都會有「只要熱量不超過，是不是可以只吃麵包就好？」類似的想法，但相同熱量的一塊蛋糕VS.一隻雞腿，有不同營養素，吃進去身體的反應跟代謝也不同。張家榕提醒，熱量赤字很重要，但吃了什麼東西進去也很重要，在追求少吃之前，要先了解食物的組成，吃對東西。

▲▼ 營養師曝瘦不下來常見6大原因。（圖／達志示意圖）

＃長期吃太少

為了減肥、空ㄓ常吃「仙女餐」飲食過少，會造成以下的影響，長期吃太少→肌肉量減少→影響荷爾蒙、代謝變慢→容易停滯期或復胖。

＃飲食不均衡

如果偏重於單一種類食物、飲食不均衡，就容易缺乏微量營養素，吃進去的熱量和能量也無法好好地被代謝。

▲▼ 營養師曝瘦不下來常見6大原因。（圖／達志示意圖）

＃吃了「過量」健康食物

張家榕表示，遇過很多人會問「我都吃麥片、五穀雜糧、養身饅頭，都很健康，怎麼沒瘦？」但這些食物都是澱粉類，而且不是健康食物就可以一直吃，像是堅果、酪梨都很營養，但都是油脂類，熱量也不低。

▲▼ 營養師曝瘦不下來常見6大原因。（圖／達志示意圖）

＃壓力過大、睡眠少

長期壓力大、睡眠不好，會影響體內荷爾蒙和激素分泌，也會影響食慾，讓你白天不知不覺中一直很想吃東西。

＃運動強度和時間不足

有些人會說自己都有在運動，但若只是健走、瑜伽等輕度運動，運動強度不夠，還有運動時間可能也不足。

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 體重控制, 瘦不了, 失敗, 原因, NG行為, 營養師

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