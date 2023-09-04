劉嘉玲、梁朝偉威尼斯造型全在曬恩愛　舒淇中式花卉禮服美到驚艷

記者鮑璿安／台北報導

61歲的梁朝偉獲頒第80屆威尼斯影展金獅獎終身成就獎，成為首位獲得此獎項的華人演員，此行更有妻子劉嘉玲陪同出席給予他鼓勵，梁朝偉穿著Giorgio Armani量身打造的燕尾服，得獎氣勢非凡，恰好劉嘉玲造型也出自同一品牌，可見兩人的默契始終不變。

▲梁朝偉穿Giorgio Armani Made-to-Measure量身訂製燕尾服受頒威尼斯影展終身成就金獅獎，愛妻劉嘉玲陪伴在旁。（圖／品牌提供）

▲（左起）梁朝偉、李安、劉嘉玲及胡歌齊聚Giorgio Armani先生私人酒會。（圖／品牌提供）

梁朝偉選穿Giorgio Armani Made-to-Measure量身訂製的燕尾服現身威尼斯影展紅毯，以經典的黑白色系襯托出男神魅力，領結與緞面領口增添紳士感，略帶寬鬆的褲裝則帶有一股率性氛圍。劉嘉玲在旁也以「情侶裝」造型呼應老公，來自Giorgio Armani Privé SS19高級訂製晚禮服，蟒蛇壓紋紅色套裝成為最亮眼的焦點。在威尼斯影展前，梁朝偉、劉嘉玲、李安及胡歌更一同出席Giorgio Armani私人酒會，形成了世紀同框畫面，此時劉嘉玲換上Giorgio Armani Privé FW23高級訂製晚禮服，一襲金色褲裝輕鬆愜意又不失氣勢。

▲威尼斯影展評審舒淇以 Armani Privé 2023秋冬高級訂製服出席品牌活動。（圖／CFP）

而這次以威尼斯影展評審身分亮相的舒淇，還出席了品牌所舉辦的ONE NIGHT ONLY VENEZIA活動，獻上了驚艷造型，以 Armani Privé 2023秋冬高級訂製服，中式韻味的花卉披肩，搭配緞面材質皺褶感香檳裙裝，形成了舒淇才能駕馭的優雅造型。