只顧好臉還不行！夏日「3大細節保養」別漏　小心美女變普女

記者曾怡嘉／綜合報導

所謂魔鬼藏在細節處，除了顧好臉蛋以外，乾荒的雙唇、不平整的甲面，甚至是尷尬地汗味都會讓你美麗減分，想要美麗加倍，這些細節你一定要注意！



#指甲變得好脆弱

健康的指甲是強韌堅硬、顏色半透明略帶粉紅、且表面較光滑平整並帶有細細紋理的。指甲損傷通常來自於過度使用或缺乏營養，加上不少人喜愛做光療指甲、過度拋光這些都是讓指甲損傷脆弱的原因。

▲O.P.I 超奇蹟甲面建構精萃，9ml，1,480元。

O.P.I推出護甲小黑瓶-超奇蹟甲面建構精萃，是業界第一款以填補、重鍵角蛋白鏈為修護目標的指尖精華。同時也是世界首創、採用專利Ulti-PlexTM 角蛋白鍵構技術的護甲精華液，其活性成分仿生指甲中的角蛋白結構，能滲透甲面、重鍵指甲內部損傷的角蛋白鏈結，幫助回復指尖健康。

#腋下異味好尷尬

台灣潮濕悶熱，使得如何讓腋下止汗、除臭產品成為熱門關鍵字。事實上，流汗絕對是件好事！如何在不違背健康的自然原則下，找到讓腋下柔潤清爽的方式才正確。

▲Melvita 溫和舒敏體香露，50ml，880元。

Melvita 推出全新有機純植體香膏系列，包含首次推出不含水配方的長效清新體香膏與凝露狀的長效清新體香露以及特別適合敏感性肌膚使用的溫和舒敏體香露，配方遵循天然與保護環境的簡單透明成分，給腋下最細緻溫柔的呵護。

#雙唇乾荒沒質感

唇部肌膚相較於一般肌膚因缺少角質層而更敏感脆弱。針對唇部容易乾燥的體質擺脫唇部乾裂、養成滋潤美唇，更需要專業呵護，能使後續的唇彩更加分。

▲Bistex 經典濃潤護唇膏。

Blistex全新推出的經典濃潤護唇膏，富含維他命 E、荷荷芭油、蘆薈及洋甘菊萃取精華，滿足唇部需要的保濕成分、深入滋潤雙唇，絲滑柔順的奶霜質地，輕鬆推勻包覆雙唇。