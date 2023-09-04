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《假面女郎》林珍娜率性裝扮遮不住「星味」　身上粉嫩飾品成亮點

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▲▼林珍娜機場飾品穿搭。（圖／翻攝自ＩＧ）

林珍娜靠著《假面女郎》再翻紅，多變風格可甜可辣。（圖／翻攝自IG/jin_a_nana，以下同）

Netflix韓劇《假面女郎》蟬聯收視冠軍，其中飾演金貌美的話題女神「林珍娜NANA」受時尚品牌Swarovski邀約，將於明（9／5）出席活動，頂著全球百大最美臉孔第一名殊榮以及有「穿搭教科書」之稱的她，今在機場一身率性裝扮搭配淡粉、暖黃色飾品，舉手投足盡是焦點。

▲▼林珍娜機場飾品穿搭。（圖／翻攝自ＩＧ）

林珍娜今（9／4）自南韓啟程，一身率性打扮搭配Swarovski 飾品打造吸睛的機場穿搭。平時私下 NANA 穿搭極具個性，各種風格都能輕鬆駕馭，此次機場時尚，以自在寬鬆的牛仔褲和極簡杏色長版外套，搭配飾有淡粉色和暖黃色Swarovski水晶的Idyllia系列及粉色Matrix系列飾品，簡約又率性。

▲▼林珍娜機場飾品穿搭。（圖／翻攝自ＩＧ）

擁有九頭身的林珍娜不僅是天生麗質，對於身材管理也相當重視，她曾在訪問中公開分享自己睡前都會做至少100下深蹲或100下仰臥起坐，每天不管多累都堅持這樣運動習慣。

女藝人都擔心上鏡水腫的問題，她對抗水腫不只是喝足每日水分，更會追加至5公升，幫助體內新陳代謝，拍攝時的飲食會秉持「低鹽原則」，少油少鹽，盡量選擇原型食物。

▲▼林珍娜機場飾品穿搭。（圖／翻攝自ＩＧ）

此外，她也透露自己最愛的就是油保養，不僅是卸妝選擇卸妝油，美容油更是她好肌膚的秘密武器，同時會搭臉部按摩順著帶到淋巴，幫助體內廢物排除。

關鍵字：

林珍娜, 飾品, 保養, 機場穿搭, Swarovski

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