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Moynat不退流行的梯形包Gabrielle！最優雅M字旋鈕、首推帆布材質必收

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▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT經典梯形包款Gabrielle嶄新演繹。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

以高級訂製行李箱起家的法國百年品牌Moynat，為了致敬法國著名女演員Gabrielle Réjane帶來Gabrielle 包款，擁有行李箱的標誌弧線以及旋鈕鎖扣細節，默默成為女星的愛包之一，如今品牌以嶄新視角演繹新風貌，即便沒有顯眼的品牌標誌，仍能命中愛好「Quiet Fashion」的廣大時髦人士！

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲Gabrielle 的特色弧線是從 Limousine 旅行箱中汲取靈感 。（圖／品牌提供）

從品牌經典的Réjane手袋、現代化的Flori包款，Moynat為大家示範了高級工藝與優雅設計感的結合，而Gabrielle 包款則為致敬法國著名女演員Gabrielle Réjane誕生，她與創辦人Pauline Moynat有著深厚友誼，寄託了自由和希望在以Gabrielle 為名的梯形包款中。Gabrielle包款外觀最鮮明的特色是上方弧線，由 Limousine 旅行箱中汲取靈感，呼應上方的手柄細節，點綴著如珠寶般璀璨的旋鈕鎖扣，開口由上而下旋轉，帶來療癒的開袋聲響。

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲品牌首度使用帆布拼接款式向年輕世代靠攏 。（圖／品牌提供）

Gabrielle包款無論是皮質挑選、邊緣處理、色澤把控上都相當細緻，品牌首次將輕巧的帆布拼接其中，向年輕世代靠攏，更有柳條、羊皮編織款式，彰顯針針縫線與高級工藝之美。色系上更是一應俱全，賦予亮眼奔放的玫粉色系，沉靜的飽和綠色以及秋冬時節大勢的焦糖棕與燕麥白，帶來視覺上的驚喜。

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲（依序）超模劉雯、女星古力娜扎相中粉色調Gabrielle 包款。（圖／品牌提供）

同時，被譽為「凱特王妃愛牌」的Mulberry與Paul Smith在2023秋冬共同打造10款聯名包款，兩個象徵英倫風格和精湛工藝的英國品牌匯集於包袋作品之中，聯名包款的廓形就取用Mulberry經典的Antony，Antony擁有郵差鎖扣以及流暢外觀，成為通勤、日常的百搭實用包款。此次運用不同面料與色彩組合，鞣製出兩種包款系列，一款是以經典黑色荔枝紋牛皮，搭配Paul Smith最代表性的彩色條紋織背帶，營造些許活潑氛圍；另一款則是選擇光滑柔軟小牛皮融合大膽色塊拼接，並搭配Paul Smith本季全新創作的Shadow Stripe圖紋，將皮革進行壓花製成，無論男女皆可輕鬆演繹。

▲▼Paul Smith與Mulberry聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼Paul Smith與Mulberry聯名 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith與Mulberry聯名，打造多個尺寸Antony包款  。（圖／品牌提供）

關鍵字：

MOYNAT, Gabrielle, 包包

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