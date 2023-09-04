皮膚科醫師教「改善毛孔」2種保養法！水滴型毛孔首重抗老

▲皮膚科醫師教粗大毛孔的改善秘訣，要依據個人毛孔類型來保養。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@abib.official、@goodal_official、小紅書

女生都想用有細緻勻亮的好肌膚，但受到台灣濕熱氣候影響，台灣女生除了要對抗痘痘粉刺，毛孔粗大更是許多人的頭號困擾。皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上分享能幫助改善毛孔狀態的2大保養秘訣，讓毛孔在視覺上變得更細緻，更教你判斷自己毛孔是否粗大和毛孔粗大類型，快來看看你的毛孔適合哪種保養法。

首先，劉醫師針對「如何判斷自己是不是毛孔大」、「是哪種類型的毛孔粗大」等問題做出說明。拿出一面鏡子，距離自己臉部約一個手臂的距離，還能看到毛孔，這樣才算是毛孔粗大。接著再觀察一下自己的毛孔，是圓形還是線性水滴型？如果是圓形，一般來說是因為油脂堵塞，而線性水滴型則伴隨著衰老問題。

而想用保養來改善毛孔狀態，需要依個人毛孔粗大的類型來進行相對應的保養方式。

＃油脂型毛孔改善法



油脂型毛孔的改善方法很簡單，醫師建議可用水楊酸類的精華或面膜來清理油脂、代謝角質、疏通毛孔，毛孔就會變得乾淨了。

但毛孔之後又被油脂堵塞，還是會有毛孔變大的問題，所以用酸類保養品後，要記得使用一個舒緩類的無油乳液，最好帶有控油作用，平時再用個含有菸鹼醯胺的精華搭配就可以了。這樣就能把控油＋修護做到位，就不用再用毛孔收斂水了。

＃衰老型毛孔改善法



衰老型毛孔的處理方法也不難，關鍵就是注重抗老、順帶控油，可以用A醇類保養搭配含有菸鹼醯胺的保養品。用A醇類保養做好抗老，而菸鹼醯胺則能控油修護、降低A醇類保養的刺激，還能阻攔黑色素，所以這兩種保養品一起用的效果會是1+1＞2。

＃改善毛孔的日常習慣



除了依毛孔類型對症下藥來保養，做對日常習慣也有助於改善毛孔狀況。劉醫師表示，白天出油旺盛的人，建議選擇質地較薄、較清爽的控油型防曬產品；出油多的時候要及時用吸油面紙清理臉上的過多油脂；也建議隨身帶著蜜粉或控油粉餅，臉部出油時就用來按壓一下，減少油脂分泌過多；晚上回到家則要做好清潔。

最後劉醫師也提醒，從保養方面來改善毛孔問題，一定要堅持持續做下去，不是只做1、2個月就會有效果的。