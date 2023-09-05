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下個必搶it包！Gucci「巨大版馬銜鏈包」太吸睛　Kendall、Dua Lipa都搶揹

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▲▼ 下個必搶it包！Gucci巨大版馬銜鏈包 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲歌手Dua Lipa以全新銀色皮革馬銜鏈包搭配華麗性感的派對造型。（圖／翻攝IG@dualipa）

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、記者張毓容攝

Gucci近日釋出2023秋冬系列首波形象廣告，由時尚攝影師David Sims於米蘭執導拍攝的形象照和影片中，以品牌DNA為靈感進行重組創作的各式新品讓人驚艷不已，尤其讓粉絲期待已久、最受矚目的「巨大版」Gucci Horsebit Chain馬銜鏈包，更是推出包含多款材質和色選，包含超模Kendall Jenner、歌手Dua Lipa等時尚女神都已搶先揹上，預計將會是下一個掀起曬包熱潮的it包款。

▲▼ 下個必搶it包！Gucci巨大版馬銜鏈包 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

由名模Vittoria Ceretti、Aboubakar Konte 和 Brando Erba共同參與演繹的形象廣告和影片，採用獨特的綠色背景和電梯場景，與今年2月份發表的米蘭女裝秀場相呼應。而在新舊創意總監轉換之際誕生的2023秋冬系列作品，以當代美學視角，將Gucci歷來的創意文化與經典元素交織出嶄新格局，服裝和配件飾品採用源於品牌近代風格的輪廓，更聚焦於驚喜回歸的Gucci Horsebit Chain馬銜鏈包。

▲▼ 下個必搶it包！Gucci巨大版馬銜鏈包 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲▼ 下個必搶it包！Gucci巨大版馬銜鏈包 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲睽違20年再度回歸的馬銜鏈包，把「Horsebit」馬銜扣放大成為吸睛焦點。

Gucci Horsebit Chain馬銜鏈包首次亮相於20年前，由Tom Ford設計的2003秋冬系列中，將本被用在裝飾男士樂福鞋上的金屬飾件「Horsebit」馬銜扣，重新詮釋於包款上。而睽違20年再度重回時尚舞台的2023秋冬全新馬銜鏈包，保留了經典輪廓的基礎，但把「Horsebit」馬銜扣變成超吸睛的巨大版，更搭配皮革與金屬鏈帶2種可替換的肩帶設計。

▲▼ 下個必搶it包！Gucci巨大版馬銜鏈包 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲新版馬銜鏈包有多種材質及尺寸可選。

這次在材質和包款尺寸上也有多種變化，材質上不僅有經典「老花款」GG Supreme帆布，更巧妙運用Nappa羊皮、美麗諾翻羊毛、水鑽、撞色拼接和珍稀皮革等；而新版Horsebit Chain馬銜鏈包，除了有迷你包、中型包，這次也特別推出獨具魅力的大尺寸。

▲▼ 下個必搶it包！Gucci巨大版馬銜鏈包 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 下個必搶it包！Gucci巨大版馬銜鏈包 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Miley Cyrus以手提方式演繹銀色皮革馬銜鏈包，Kendall Jenner 則肩背私人珍藏的vintage綠色GG Supreme 帆布馬銜鏈包。（圖／翻攝IG@mileycyrus、@kendalljenner）

全新Horsebit Chain馬銜鏈包預計將於9/6正式開賣，最為吸睛的大尺寸Horsebit Chain馬銜鏈包，更有3種佩戴方式，除了可手提、肩背，還可將手穿過放大版馬銜扣，變成手拿包使用，多元搭配方式更豐富使用感。

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT經典梯形包款Gabrielle嶄新演繹。

而以高級訂製行李箱起家的法國百年品牌Moynat，為了致敬法國著名女演員Gabrielle Réjane帶來Gabrielle 包款，擁有行李箱的標誌弧線以及旋鈕鎖扣細節，默默成為女星的愛包之一，如今品牌以嶄新視角演繹新風貌，即便沒有顯眼的品牌標誌，仍能命中愛好「Quiet Fashion」的廣大時髦人士！

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲（依序）超模劉雯、女星古力娜扎相中粉色調Gabrielle 包款。（圖／品牌提供）

從品牌經典的Réjane手袋、現代化的Flori包款，Moynat為大家示範了高級工藝與優雅設計感的結合，而Gabrielle 包款則為致敬法國著名女演員Gabrielle Réjane誕生，她與創辦人Pauline Moynat有著深厚友誼，寄託了自由和希望在以Gabrielle 為名的梯形包款中。Gabrielle包款外觀最鮮明的特色是上方弧線，由 Limousine 旅行箱中汲取靈感，呼應上方的手柄細節，點綴著如珠寶般璀璨的旋鈕鎖扣，開口由上而下旋轉，帶來療癒的開袋聲響。

關鍵字：

Gucci, 包包, 包款, 2023秋冬, Gucci Horsebit Chain, 馬銜鏈包

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