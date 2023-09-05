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營養師揭減肥要避開「6種NG食物」！　吃對6食物提升瘦身效率

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▲▼ 營養師教減肥要避開6種NG食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒，減肥時需要避開6種NG食物。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

大家都知道減肥要少吃多動，但別以只要吃得少就能瘦，選對食物也很重要！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，減肥、控制體重時，飲食的選擇是關鍵，他就列出6種每天都要吃的食物和6種要盡量避免的「NG食物」，吃對食物就能讓減肥效率更提升，快來看看你吃對了沒？

▲▼ 營養師教減肥要避開6種NG食物 。（圖／達志示意圖）

蕭瑋霖表示，以下6種減肥NG食物也不是說完全不能吃，但建議要控制攝取的「份量」及「頻率」。

NG 1：甜食甜品 

減少蛋糕、含糖飲料等甜食可大幅減少空熱量的攝取，控制好甜食的攝取頻率，避免體脂率上升。

NG 2：加工肉品 

像是香腸、火腿、培根等加工肉品，通常添加物多且鈉含量高，建議要盡量避免。 

▲▼ 營養師教減肥要避開6種NG食物 。（圖／達志示意圖）

NG 3：油炸食物 

油炸食物油脂含量高，熱量也跟著高，所以一定要減少攝取油炸物。

NG 4：精緻澱粉 

建議減肥期間減少精緻澱粉的份量，攝取量可比平常少一半。

▲▼ 營養師教減肥要避開6種NG食物 。（圖／達志示意圖）

NG 5：酒精 

減肥要嚴格限制飲酒，酒精最直接就是造成體脂上升，想減脂一定要避免。

NG 6：高脂肪肉類 

高脂肉類通常飽和脂肪酸高，膽固醇相對容易增加，會造成心血管負擔。 

▲▼ 營養師教減肥要避開6種NG食物 。（圖／達志示意圖）

除了需要控制份量及頻率的「NG食物」，還有6種建議每天都要吃的食物。

＃蔬菜至少300g 

體重控制時，很常會產生飢餓感，透過適量蔬菜攝取，可以提高飽足感，也可以增加維生素攝取。 

＃水果至少1拳頭 

很多人在體重控制時，會怕吃水果，但其實不用擔心，水果富含膳食纖維及維生素，建議每天都要吃，只要控制好份量就沒問題。

▲▼ 營養師教減肥要避開6種NG食物 。（圖／達志示意圖）

＃豆魚蛋肉類

至少2手掌  這類型食物是蛋白質含量高的食物，每日建議要吃至少2手掌，除了幫助肌肉合成外，也可以提高熱量攝取，若是有重量訓練的人，可以再增加份量。

＃多喝水

水分補充除了幫助血液循環外，也可以提高代謝率。 

▲▼ 營養師教減肥要避開6種NG食物 。（圖／達志示意圖）

＃非精緻雜糧穀類 

一般建議每天要有1/3穀類是來自非精緻雜糧穀類，例如糙米飯、藜麥等，這樣除了有充足的微量元素，對血糖波動也比較小，如果平常愛吃澱粉類，就選擇非精緻來吃吧！

＃用豆漿、牛奶取代飲料 

減少甜飲可以大幅減少熱量，而適量的豆漿、牛奶，還可以幫助增加蛋白質攝取，平時要喝飲品，就選豆漿或牛奶吧。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, NG食物, 飲食, 食物, 營養師

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