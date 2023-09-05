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ROSÉ披白紗仙氣飄飄　登舞台變透視裝辣妹

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▲▼ ROSE 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ身穿巴黎高級訂製服品牌Giambattista Valli婚紗系列禮服出席雪花秀活動。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK雖然結束美國巡迴演唱會行程，但一刻不得閒，又啟動出席代言品牌的行程，繼Jisoo在Dior首爾活動亮相，ROSÉ緊接著在保養品牌雪花秀（Sulwhasoo）新品發表會露面，她一襲巴黎高級訂製服品牌Giambattista Valli的白色露肩禮服，顯得仙氣飄飄，與她舞台上的辣妹風格截然不同。

ROSÉ在雪花秀發表會所穿的白色禮服，是Giambattista Valli 2021年發表品牌第一個婚紗LOVE系列的作品，雖然是新娘白紗，卻頗有時裝感，因袖口的扭結設計，並在肚子上方刻意開小洞，配上緞面魚尾裙，顯得摩登，走出傳統婚紗的刻板印象，因此成為ROSÉ出席代言活動的優雅選擇。

▲▼ ROSE 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ在舊金山演唱會時穿DI PETSA紅色透視裝。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲▼ ROSE 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ同時搭配90年代古董皮衣，上面刺有紅玫瑰圖案。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

而表演舞台上，ROSÉ喜愛性感又帥氣的打扮，日前在舊金山演唱會上，她即穿著希臘籍設計師Dimitra Petsa在英國創立的品牌DI PETSA紅色透視迷你裙裝，讓黑色內裡若隱若現，等待時她則披上90年代古董流蘇皮衣，正面與背面都有紅色玫瑰刺繡，恰好呼應她的名字。

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