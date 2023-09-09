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篠崎泫新書10大人生金句：去突破！把自己「踹」出舒適圈

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文／妞新聞

擁有一雙水汪汪大眼及傲人身材的篠崎泫，2009年因無名相簿照片被上傳至PTT表特版後，開始被大家關注，過去曾為twinko女團成員的她，這次卸下所有藝人的包裝，用最真實的樣貌，一字一句記錄下當年如何從霸凌和自卑的環境中，找到自我存在的意義，本篇妞編輯將精選《別讓世界奪走你該有的燦爛》書籍10大金句，妞妞們快一起筆記下來。

篠崎泫新書金句

1.花心力在我能給別人照亮的光，而不是我只能給自己泯滅火苗的幌

▲篠崎泫。（圖／IG@hsyan0625，下同）

「人生就是不斷拾起又放下的過程，而真正的成長是要學會放下」篠崎泫在新書分享隨著年數漸長、經歷各種社會事過後，我們應該要把人生的經歷當作是禮物，更專注地在我能為他人創造的價值上，而不是把思想停留在自己世界的對與錯的，畢竟「感受是你自己的，價值則是你能給別人的」。

2.了解所有事情的「根」，我們才能行使真正實質且有效的「蛻變」

越在意他人眼光就會越沒自信！妞妞們有過害怕被他人注視的經驗嗎？篠崎泫分享：「過去經歷慘痛的童年回憶後，在剛進演藝圈的時候非常不適應被他人注視的感受，直到自己了解所有事情的『根』後，就能了解自己為什麼受到眼光投射會不舒服」，建議妞妞們無論是害怕被他人關注，或是任何挫折點，都必須找到問題的根本，才能行使有效的蛻變！

3.總有一天你會站在最亮的地方，活成自己曾經渴望的樣子

當妞妞們找到自己意識的根源後，就能逐漸在黑暗中走向光亮，就算眼前的學業成績或是工作表現不盡人意，但一定要相信只要持續鍛鍊，總有一天，妞妞們將會站在最亮的地方，活成自己曾經渴望的樣子！

4.去突破！把自己「踹」出舒適圈

跨足舒適圈不僅能帶來人生新突破，也能持續挑戰自己的極限！篠崎泫分享：「這幾年成為YouTuber、開始記錄生活Vlog後，才慢慢學習多多與他人互動交流、專注每個工作細節表現，也讓自己改善過去害怕與人交流的狀態」。

5.欣賞自己的缺陷美，愛上自己的不完美

這世界上沒有絕對的好人，更沒有絕對完美的人！每個特質每個人都擁有，只是成分多或少而已，妞妞們只要學習擁抱陰暗面、欣賞自己的缺陷美，並將特質放在對的位置上，專注讓優勢持續創造出更多正向價值就足夠了。

6.勇敢，不是我什麼都不害怕；而是我很害怕，也都依然選擇往前

「恐懼，真的是最無法控制的負面情緒」篠崎泫在書中以過往經歷分享著：「很多事情越逃避就無法跨越，想要克服恐懼的最好方式，就是必須變態地逼自己與恐懼相處」，當妞妞們能夠在恐懼環境下堅持挺過，就代表你已經成功跨越恐懼、戰勝自己！

7.是我擁有情緒，而不是讓情緒擁有我

對於曾經歷過慘痛的童年、出社會後又飽受長年憂鬱症的篠崎泫來說，「寫日記」是一個很棒的情緒鍛鍊，透過寫日記的習慣能夠重新體驗一次那僅有一次的當下，她也在書中建議妞妞們思考「自己人生到底想要什麼？」千萬不要一時情緒被帶走，而忘了去體驗生活的本質。

8.願我們為所愛的義無反顧，也能對待自己有這樣頑固

「總是對自己愛的朋友或另一半，願意花費大量心力、金錢和時間在對方身上，卻捨不得留最好的給自己」妞妞們有過以上經驗嗎？像是送給愛人的禮物總是可以毫不手軟，但買給自己的禮物卻是錙銖必較，無論是在友情或是愛情的世界裡，我們總是懂得如何愛人，卻忘了最應該要先愛的人就是自己。

9.學著放下預設立場，鍛鍊中立的發問

別總是預設立場！倘若妞妞們遇到對方對你態度冷淡的時候，先不要預設立場自己哪裡做錯什麼事，因為這些負面解讀全都來自於自己猜想，而非是事實，建議最好的方式是「抱持中立的態度去詢問」，或許對方只是身體不舒服講話口氣比較差而已。

10.倒過來活，我的人生從「負分」開始

「從小就經歷著7個不同的寄養家庭，彷彿就是個沒人要的小孩」篠崎泫分享著：「許多人是在成長之後學會忍受孤獨，但我是在孤獨之中成長，才慢慢學會融入人群」，即便這一路充滿各種不順遂和打擊，篠崎泫仍將這些一件件改寫不了的創傷事件，轉化成一道道人生的光與動能。

以上為「篠崎泫」10大新書金句整理，妞妞們最喜歡哪一句呢？期望透過這本書傳達給大家「不要被出身環境和過去所框限，勇敢去成為自己想成為的那種人」！

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 篠崎泫, 金句

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