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郭雪芙買珠寶看心情　理智派不怕衝動後悔

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▲▼ 郭雪芙 。（圖／公關照）

▲郭雪芙展示Hearts On Fire最新Vela系列珠寶 。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鑽石品牌Hearts On Fire今發表羽毛造型的Vela系列新品，由郭雪芙展示鑲嵌1.5克拉主鑽的Vela系列鎖骨鍊、耳環、手環並疊戴鑽戒，她笑稱戴上閃亮羽毛鑽飾彷彿被天使擁抱、守護，她對440萬7000元的鎖骨鍊尤其心動，她說：「買珠寶看心情，心情好會買，但我購物很理智，不會後悔。」

▲▼ 郭雪芙 。（圖／公關照）

▲郭雪芙佩戴Hearts On Fire 4,407,000元的Vela鎖骨鍊亮相。

鑽石經過淬煉才綻放璀璨光芒，郭雪芙自比進入演藝工作的每一段歷程也經過千錘百鍊，她笑著說：「以前沒想過會進演藝圈，可能會去當保母、寵物美容店員。」踏入演藝圈無論是當模特兒、歌手、演員或主持人，每次的新嘗試對她而言都是挑戰，上場時偶爾仍會緊張，今就反映在她胸前的肌膚上，泛起一片紅疹。

▲▼ Hearts On Fire,林曉同珠寶 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Vela白K金法式鑲嵌鑽石手環，主鑽約0.70克拉，1,324,000元起。

▲▼ Hearts On Fire,林曉同珠寶 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Vela白K金法式鑲嵌鑽石戒指，172,000元。

▲▼ Hearts On Fire,林曉同珠寶 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Vela Bypass Cocktail白K金鑽石套戒，主鑽約0.3克拉，321,000元起。

今郭雪芙所戴的Vela系列鎖骨鍊與手環，Hearts On Fire採不對稱設計的法式鑲嵌鑽石羽毛線條，視覺輕盈但存在感十足，歸功於火光無比閃耀的美鑽，而戒指的配搭更自由，有猶如一片羽毛繞一圈或二圈的Vela法式鑲嵌鑽石戒指，並有黃K金、白K金與玫瑰金可供選擇，單獨佩戴或疊搭都出色，更華麗的款式還有Vela Bypass Cocktail白K金鑽石套戒、Vela Twisted Cocktail白K金鑽石套戒，在指間閃耀迷人光彩。

▲▼ Hearts On Fire,林曉同珠寶 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Vela Crossover玫瑰金鑽石手鍊，367,000元。

▲▼ Hearts On Fire,林曉同珠寶 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire_Vela Twisted白K金鑽石耳環小型款，主鑽約0.5克拉，533,000元起。

台灣珠寶設計師品牌林曉同珠寶，也以疊搭為創作理念，推出The Stellar Ring Set星環套戒，從行星環獲得啟發，將隕石微塵聚集成星環戒指，詮釋愛意吸引與情感圍繞，推出玫瑰金戒、鑲嵌單鑽的18K白金戒指，以及造型猶如冠冕、結合18K金與18K白金鑲鑽的璀璨版戒指，可同系列多個戒指疊戴，展現專屬的華麗風格。

▲▼ Hearts On Fire,林曉同珠寶 。（圖／公關照）

▲林曉同珠寶推出星環套戒，組合出專屬的璀璨設計。（圖／林曉同珠寶提供，以下同）

▲▼ Hearts On Fire,林曉同珠寶 。（圖／公關照）

▲林曉同珠寶星環璀璨版戒指（由上至下）53,800元，18K白金款26,000元，玫瑰金款20,000元，亦可兩環疊戴。

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關鍵字：

郭雪芙, Hearts On Fire, 林曉同

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