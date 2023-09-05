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北非花園現身信義區　2大精品百貨周年慶本周登場

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▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA中庭出現滿滿中亞風情的北非花園。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

信義區出現摩洛哥花園，西亞與北非特色建築彷彿一秒到國外！BELLAVITA寶麗廣塲為迎接周年慶檔期到來，精心佈置自家中庭，邀請民眾一同來體驗異國風情，走進城門後像是置身北非街頭，滿滿阿拉丁童話中的美麗織毯讓整體氣氛風情萬種，寶麗奇幻沙漠造景即起開放至10／2，本周信義區2大精品百貨BELLAVITA、101購物中心周年慶也將揭開序幕。

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

BELLAVITA迎來14周年慶，以「A whole new world」的心情讓民眾一起乘著魔毯，解鎖奇幻寶麗古城，場景包括用有各式店鋪、人聲鼎沸的市集，細膩的手工藝品、魔毯和燈飾，或是各種異國香料及蔬果都有滿滿異國風，加上西亞與北非的特色建築、遊牧民族以木頭搭建的帳篷，都是在沙漠地區經典的文化象徵，甚至還有一隻駱駝坐鎮景內。

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

古宅後院也特別規劃了露天咖啡座位區，讓民眾能慢下腳步、沈浸在這座古城裡的多元文化和繽紛色彩氛圍中，營造屬於你的一千零一夜打卡照。周年慶活動期間在1F中庭拍下與奇幻沙漠的美照，追蹤BELLAVITA粉絲專頁，並將照片上傳至個人臉書或IG並打卡「BELLAVITA」，即可至B1客服中心兌換B2美食廣場50元抵用券，每日限量10份。

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

BELLAVITA從9／8至9／25期間舉辦周年慶回饋，活動期間當日消費累計達5萬元起，可兌換山口小鼎膾日式丼飯海鮮料理雙人套餐、侯布雄法式茶點沙龍雙人下午茶、平板電腦等贈品，或是166點至3500點不等的點數。另推出特定品牌單櫃累積消費滿20萬，即可回饋當櫃的酬賓券1萬元。

且周慶活動期間還推滿額抽獎活動，當日消費累計滿8,000元，有機會抽中勞瑞斯牛肋排餐廳平日雙人午餐、a3 新義式餐廳雙人套餐、酬賓券一千元。二十萬元以上獎項再加碼北投麗禧溫泉酒店雅緻山景客房住宿券、侯布雄法式餐廳雙人套餐、侯布雄法式茶點沙龍甜點禮盒。

▲台北101周年慶。（圖／台北101提供）

▲台北101周年慶特別設置熊熊屋請歷代紀念熊坐鎮。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

台北101購物中心從9／7至10／10期間，全館消費3,000元起就有抵用券回饋，結合每年腕錶精品重頭戲World Masterpiece，消費滿額直接送出海外遊澳門三天兩夜，另每年聯名紀念小熊也登場，今年101適逢20周年，也在商場入口特設「熊歡歡 熊樂樂甜蜜屋」，20年份紀念熊一面排開，直接先拍一波再去血拼。

▲台北101周年慶,台北101購物中心,紀念熊。（圖／記者蔡惠如攝）

台北101周年慶今年針對忠誠客戶特別優惠，延續母親節檔期做法推出「黃金週」預購，從8／31至9／6為期7天，聯名卡用戶優先獨享美妝、流行、觀景台、國際精品13%回饋、珠寶腕錶與指定店家9%回饋；其他中信卡友也祭出美妝、流行、觀景台、國際精品10%回饋、珠寶腕錶、指定店家5%回饋，讓忠誠會員先買一輪再進入正式檔期，此做法在今年母親節有效提高30%整體業績與客單。

▲台北101周年慶,台北101購物中心,紀念熊。（圖／記者蔡惠如攝）

從9／7至10／10期間，針對聯名卡與其他指定銀行信用卡、101 Pay祭出優惠回饋，聯名卡友全館指定消費單筆滿3,000元送300元、國際精品消費單筆滿8,000元送800元、珠寶腕錶與其他指定店單筆消費滿3萬元送1,800元。其他指定銀行信用卡、101 Pay全館指定消費單筆滿6,000元送600元、國際精品單筆消費滿15,000元送1,500元、珠寶腕錶與其他指定店單筆消費滿3萬元送1,500元。

▲台北101周年慶。（圖／台北101提供）

▲消費滿300萬元可直接兌換澳門之旅。

大筆消費也有滿額回饋，當日累計消費滿100萬元，送價值1萬元的4萬點101 Point、消費滿200萬元送價值2萬元的8萬點101 Point、消費滿300萬元直接送澳門銀河奢華渡假之旅兌換券（限量35份）。而周年慶期間單日累計消費滿5萬元，可兌換第20代NB聯名紀念熊，限量2,000隻（每位會員活動期間限兌換一隻）。

▲台北101周年慶。（圖／台北101提供）

▲台北101周年慶紀念熊（紅帽），今年採實名制一個會員僅能索取一隻，限量2千個；NB GREY形象總店於8／31至10／10期間，單筆消費滿15,000元可兌換黑帽版本，每人限兌換一隻，限量300隻。

適逢台北101第二十周年，也特別在1樓信義長廊打造「熊歡歡 熊樂樂 20週年甜蜜屋」，民眾可在此看到從第1代到20代台北101紀念小熊齊聚一堂，每一代小熊都見證著台北101的成長與演變，引領觀者穿越歲月長河，屋內還與台北101的限定禮品店結合，最具代表性的紀念品不用上觀景台，都能直接買得到。

關鍵字：

BELLAVIT, 寶麗廣塲, 周年慶, 週年慶, 信義區, 台北101

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