fb ig video ETtoday search mobile

交往起來最有安全感星座Top 3 ！第一名男友力爆發　愛上了就不會動搖

>

▲▼星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲交往起來最有安全感的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

在交往過程中，若是雙方不懂得給予安全感，那麼一定會在這段關係中處處擔心受怕，雖然「安全感」一詞看似簡單，實際要做到讓彼此放心卻是難上加難，以下就公開「交往起來最有安全感的星座Top 3 」，不僅性格穩定罩得住，還處處為另一半著想！

Top 3 天秤座

天秤座很懂得將心比心，做任何事之前，都會先在心裡先設想過一遍，換位思考另一半的感受，因此就少了很多爭吵的可能，天秤有了另一半後與異性友人交際時，就會拿捏好一切分寸，避免不必要的誤會，從內而外給人足夠的安全感，非常可靠的他們，甚至還會把戀人帶入家庭，希望未來也有對方，讓人感到放心。

Top 2 摩羯座

摩羯座雖然不善言辭，不過總會用實際行動證明一切，在交往初期或許沒有他人來得浪漫，但隨著交往時間拉長，就會發現摩羯在小事上也處處為另一半思考。而且重事業心的摩羯除了工作時間，基本上都是留給另一半，所以時常看到摩羯交往後就神隱，因為他們不需要和友人相處，有工作與愛情便足夠。

Top 1 金牛座

金牛座上榜或許很多人感到意外，其實他們本身務實的性格往往能夠考慮大局，就算面對問題也會保持冷靜狀態，不會因為一時的爭吵而把雙方的感情抹去，會客觀來看待問題，讓人很放心。而且金牛死心塌地是出了名的，交往時完全能感受到他們濃厚的愛意，除了24小時報備行程、隨傳隨到讓人放心之外，金牛也非常注重心靈上的互補，認定了你就不會被動搖。

► 自帶「超強幫夫運」星座女Top 3 ！第一名同甘更能共苦　娶到就賺到

關鍵字：

星座, 運勢, 金牛, 天秤座, 摩羯座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

交往起來最有安全感星座Top 3 ！第一名男友力爆發　愛上了就不會動搖

交往起來最有安全感星座Top 3 ！第一名男友力爆發　愛上了就不會動搖

皮膚科醫師曝「5大洗臉壞習慣」好傷臉！　用冰水縮毛孔超NG

皮膚科醫師曝「5大洗臉壞習慣」好傷臉！　用冰水縮毛孔超NG

12星座9月運勢　金星轉正雙子重回單身、摩羯做事容易做人難

12星座9月運勢　金星轉正雙子重回單身、摩羯做事容易做人難

安格斯12星座一周運勢9／4－9／10　金牛有新的小考驗、處女桃花運極強 過了30體力大不如前？營養師傳授「抗初老飲食」，趁早吃更好 《驕陽伴我》7金句：這世上所有的戀愛都是姐弟戀，男人什麼時候長大過 把G-SHOCK始祖錶穿上身好潮　連水壺都是聯名款 《假面女郎》林珍娜來台造型好辣　事業線、長腿全解放 早秋必收帥氣的復古跑鞋　亞瑟士幸運草綠、PUMA Velophasis超好搭 秋季、陰天更易曬黑！女星都在喝「美白綠拿鐵」由內強化防曬力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面