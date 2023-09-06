交往起來最有安全感星座Top 3 ！第一名男友力爆發　愛上了就不會動搖





▲交往起來最有安全感的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

在交往過程中，若是雙方不懂得給予安全感，那麼一定會在這段關係中處處擔心受怕，雖然「安全感」一詞看似簡單，實際要做到讓彼此放心卻是難上加難，以下就公開「交往起來最有安全感的星座Top 3 」，不僅性格穩定罩得住，還處處為另一半著想！

Top 3 天秤座

天秤座很懂得將心比心，做任何事之前，都會先在心裡先設想過一遍，換位思考另一半的感受，因此就少了很多爭吵的可能，天秤有了另一半後與異性友人交際時，就會拿捏好一切分寸，避免不必要的誤會，從內而外給人足夠的安全感，非常可靠的他們，甚至還會把戀人帶入家庭，希望未來也有對方，讓人感到放心。

Top 2 摩羯座

摩羯座雖然不善言辭，不過總會用實際行動證明一切，在交往初期或許沒有他人來得浪漫，但隨著交往時間拉長，就會發現摩羯在小事上也處處為另一半思考。而且重事業心的摩羯除了工作時間，基本上都是留給另一半，所以時常看到摩羯交往後就神隱，因為他們不需要和友人相處，有工作與愛情便足夠。

Top 1 金牛座

金牛座上榜或許很多人感到意外，其實他們本身務實的性格往往能夠考慮大局，就算面對問題也會保持冷靜狀態，不會因為一時的爭吵而把雙方的感情抹去，會客觀來看待問題，讓人很放心。而且金牛死心塌地是出了名的，交往時完全能感受到他們濃厚的愛意，除了24小時報備行程、隨傳隨到讓人放心之外，金牛也非常注重心靈上的互補，認定了你就不會被動搖。