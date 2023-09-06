▲▼百萬直播帶貨女王Smile娘娘體驗BIO UP全新抗老神器「黃金美人瓶」　直呼輪廓線回來了！

▲Smile娘娘以對BIO UP保養系列熱愛而聞名，「黃金美人瓶」體驗超有感！

圖、文／東森自然美提供

蝦皮人氣直播主Smile娘娘開播剛滿一年，粉絲數來到4.4萬人，超過2千萬觀看次數。她以對BIO UP保養系列的熱愛而聞名，2023年下半度BIO UP推出的抗老新品「超逆引回彈黃金麴安瓶」又稱之為「黃金美人瓶」，更是讓她驚艷不已，一塗上臉就能目睹黃金線絲結合精華與肌膚緊密融合並立即吸收，超完美的緊緻效果，讓Smile娘娘直呼：「讓人不敢相信～」

酒藏系保養不只有「酵」還有24K黃金胜肽Smile推薦秋冬必入手新品

直播界女王Smile娘娘對於BIO UP系列商品相當熱愛，一直以來以其亮眼的外表和不斷保持的青春狀態受到廣大粉絲的追捧。為了提供粉絲真實見證，常常於直播過程中親自試用體驗，讓她贏得了大量的忠實粉絲。不僅如此，一些產品甚至因供不應求而造成缺貨，顯示了粉絲們對於BIO UP的高度喜愛。在即將到來的2023年周年慶之際，Smile娘娘率先體驗了全新的「超逆引回彈黃金麴安瓶」，並且毫不吝嗇地表示：「保濕度與吸收度很棒，輪廓線回來了！」，是秋冬必入手的抗老神器。

BIO UP科美研2023年9月重磅推出的「超逆引回彈黃金麴安瓶」可謂是革命性抗老保養聖品。產品靈感來自於新型環狀線雕，以準確改善老化問題為目標，通過3R效果（Resurfacing平滑撫紋、Refilling豐盈澎彈、Refirming減齡緊實），重新定義了抗老的標準。這款被譽為「黃金美人瓶」的產品，結合了高奢的24K黃金活顏胜肽、德國CP5環肽駐顏科技與雞尾酒專利配方，透過護膚專用環狀胜肽，能夠顯著提升肌膚的密度和緊緻度，全臉由內而外散發出自然澎潤光澤，擊退臉上的歲月痕跡，彷彿搭乘時光機，重新找回年輕的輪廓線條。

▲Smile娘娘體驗新品「黃金美人瓶」，直呼：「緊緻小臉超有感！」

居家保養升級！「黃金美人瓶」精雕細琢你的完美輪廓線

在現代快節奏的生活中，如何保持肌膚的健康和美麗成為了現代人關注的焦點。想要變美又害怕前往醫美諮詢的你有了新選擇，「超逆引回彈黃金麴安瓶」大量運用「24K黃金活顏胜肽」，利用黃金微米載體活化關鍵因子，結合三胜肽、玻尿酸胜肽等成分，針對因老化所流失的多配體聚糖-1、玻尿酸、彈力蛋白和膠原蛋白去作用，達到局部加強、多重抗老，達到保濕撫紋、緊緻線條的瞬效有感活力，一罐在手搭配按摩手技，輕鬆在家中實現緊緻小臉的驚艷效果。「黃金美人瓶」的推出，不僅代表著BIO UP再創抗老保養巔峰，也證明了Smile娘娘對於美麗保養的眼光和選擇的敏銳。透過Smile娘娘體驗分享勢必將會再度引領粉絲們關注，也將讓更多人對於「黃金美人瓶」充滿了期待與好奇。

▲BIO UP超逆引回彈黃金麴安瓶30ml NT$3,480

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