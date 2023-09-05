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《驕陽伴我》7金句：這世上所有的戀愛都是姐弟戀，男人什麼時候長大過

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記者鮑璿安／台北報導

陸劇《驕陽伴我》請到肖戰與白百何上演「姐弟戀」，劇情講述了剛結束一段婚姻的「簡冰」與初入社會的新人「盛陽」偶遇，之後展開了浪漫愛情與成長之路的故事。當中更有不少金句台詞，道出了愛情與生活的真實面貌，以下就來一一盤點！

▲驕陽伴我 。（圖／翻攝自微博驕陽伴我）

▲肖戰（左）與白百何上演「姐弟戀」 。（圖／翻攝自微博驕陽伴我，以下同）

1. 有人說人過三十，為自己而活的人生就結束了，所有的自戀和做作都應該有所收斂，所有的追求和理想都應該為了老公和孩子，你就不應該另有所求，說出這句話的人，不知道是吃了多少苦，受了什麼罪，積攢了多少失望，才總結出來的。

2. 如果一個詞只能形容女人不能形容男人，那就是一種綁架，比如說賢惠。

3. 一個人的成功與否為什麼要用婚姻來定義，難道這個人沒有朋友沒有工作嗎？除了男人就沒有別的方式證明自己嗎？

4. 這世界上所有的戀愛就都是姐弟戀，你們男的什麼時候長大過。

▲驕陽伴我 。（圖／翻攝自微博驕陽伴我）

5. 聽說人一輩子的危機有三次，想死是青春期的危機，怕死是老年的危機，想死又怕死是中年危機。

6. 在這個一切皆倍速的時代，隨波逐流容易，堅持初心很難，卻也是最寶貴的事情。

7. 有人說千萬別把愛好當成職業，就像不要把喜歡的歌設成鬧鈴一樣，因為愛好一旦成了工作就會失去新鮮感，會疲憊、會疲於應付，忘了當初為什麼出發，就像身邊的人，手牽得久了，就會忘記了最初的心動。

▲驕陽伴我 。（圖／翻攝自微博驕陽伴我）

 ►《灼灼風流》10金句：不是所有的陪伴都必須以夫妻的名義

關鍵字：

陸劇, 驕陽伴我, 肖戰, 白百何

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