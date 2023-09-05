fb ig video ETtoday search mobile

超準心測剖析你交友關係的缺點！選到這肉球常常覺得沒有知心好友

>

記者李薇／台北報導　圖／翻攝自小紅書

每個人在交友上面，都會出現一些盲點，所以常常會覺得自己好像沒有知心的朋友，或是總感覺到很孤獨，以下這個心理測驗就可以找出你的人際關係弱點，快來實測一下。

Q：以下這4種貓咪肉球，你直覺選出最吸引你的那個。

▲心理測驗,心測,占卜,交友,友情。（圖／小紅書）

A.

你算是一個比較會分析友情價值的人，習慣找尋跟你特質互補的對象，所以常常在看人的時候，都會希望對方跟你的特長、知識都可以互相補足，不過這樣久而久之，就不太容易變成真正的友誼，反而是價值利用的關係，建議眼光可以全面一點，多結交不同類型的朋友，也會很有收穫。

B.

你是一個感情比較敏感與脆弱的人，在人際關係的互動中，你很快就可以察覺別人的情緒，渴望和別人互動，但又怕受傷害，所以常常會覺得孤獨寂寞，和固定的朋友在一起，也不是真正的快樂，建議偶爾放下你的敏銳度，不要太把別人的情緒放在心裡，就會更好的交到朋友。

C.

你是一個表面上受大家歡迎，個性也很八面玲瓏的人，但其實私底下愛恨分明，別人想要更了解你，卻常常總是隔著一道牆的感覺，你也時常會覺得沒有真的知心好友了解你，所以一直感到很痛苦，其實會建議更放下心防，結交不同的朋友，就有機會遇到懂你的人。

D.

你是一個從第一印象就會評斷對方的人，如果你看到某人的首次印象不好，就不會願意與對方打交道，你會從這方面快速篩選夠格成為自己的朋友甚至盟友，對於與不適合的人交心，覺得很浪費時間，但這樣很容易無法深交，只憑第一眼所見不見得是全貌。

►即使不愛也不會分手三大星座！TOP 1特別念舊情　曾相愛過的地位不會變

►選一張最有感應的卡牌　超準測驗抓出你的人格缺點

►相處就會上癮的三大星座女！TOP 1簡直人間尤物、讓男人忍不住想瘋狂探索

關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜, 交友, 友情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

虞書欣穿澎澎裙變優雅芭蕾舞者　完全零贅肉身材秀大長腿太仙！

虞書欣穿澎澎裙變優雅芭蕾舞者　完全零贅肉身材秀大長腿太仙！

3款「仙女行李箱」軟萌棉花糖粉紅好夢幻！不到萬元價格簡直CP值之王

3款「仙女行李箱」軟萌棉花糖粉紅好夢幻！不到萬元價格簡直CP值之王

虞書欣大露雪乳秀深溝　網友都沒看見直指口罩更搶鏡

虞書欣大露雪乳秀深溝　網友都沒看見直指口罩更搶鏡

你最想吃哪個馬卡龍？超狂占卜測驗你是否越大越孤單 45歲小S當「最美辣媽」關鍵是電眼！每天睡前做一件事放鬆又年輕 單身女最愛男友職業「工程師」蟬聯奪冠！男性則最愛肉感小護士更可愛 超誇張！玄彬穿露營裝也可以帥到破表　灰黑工裝口袋展現硬派時尚 韓韶禧「逆風穿搭」也好時髦！千元小洋裝拎15萬大黑包超級有型 打趴美國大牌！「美妝蛋天花板」竟是MIT　價格1／3不到、囤10顆都嫌少 爛男都怕的三大星座女！TOP 1根本渣男剋星，讓對方撩不成還淪陷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面